Cruce de ganadores, se repite una cancha, otro vuelve a sus raíces y la primera vez en Médanos

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Un único cruce entre ganadores se dará esta noche, desde las 20, en la segunda fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino", que disputará la programación completa, con partidos en nuestra ciudad, Punta Alta, Médanos y Pedro Luro.

En el Daniel Rubio de la vecina ciudad se enfrentarán Pellegrini y Whitense, arbitraje de Marjorie Stuardo y Lucas Andrés.

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Ambos vienen de un debut triunfal. En cuanto a novedades, mientras la visita está completa, los locales tienen varias bajas: Juan Castro (lesionado), Bautista Fraysinnet (lesionado), Nicolás Themtham (viaje laboral) y Benjamín Romero (suspendido). Y tiene en duda a Agustín Godeas (motivos laborales).

La buena para Juan Sergio Palumbo es que tendrá a disposición a Iván Gómez Lepez, quien no pudo jugar en el debut porque no había entrado el pase.

Sporting, que debutó en el ámbito de la ABB con victoria, visitará a Barracas -que cedió ante Los Andes-. Se jugará en El Bosque (Thompson 661), dirigiendo Sebastián Arcas y Fabrizio Rey.

En el rojinero, Matías Gómez y Joaquín Luini están recuperándose de una lesión y Francisco Testa se encuentra de viaje.

En los locales nuevamente está afuera Agustín Passeggi (tendinitis) y se suma Santiago Soriano (motivos laborales).

Velocidad B, que ganó en su escenario, espera nuevamente en el Pedro Sánchez por Bahiense del Norte B, que no pudo ante Sporting en Punta Alta.

Este partido originalmente iba en el Manu Ginóbili, aunque cambiaron la localía debido a que Bahiense juega a esa hora por la Liga Nacional de vóley femenino.

Dirigirán Sebastián Giannino y Alexia González.

Caza y Pesca Huracán Médanos, que venció en su primer juego a Fortín, debuta como local, recibiendo a Sportivo Bahiense B en su escenario (Gascón 46), contralor de Néstor Schernenco y Ariel Mallimaci.

Los medanenses aguardan por Herman Banegas, quien viajó a Bragado a raíz del fallecimiento de su madre.

En el tricolor, en tanto, Julián Gutt continúa lesionado (tendón de Aquiles), Bruno Guaglianone se esguinzó el viernes en el partido de LBB Plata y Gregorio Plunkett está con un problema en una rodilla.

Bella Vista volverá a jugar como local en su tradicional escenario de Rincón 555, recibiendo a Los Andes, arbitrando Marcelo Gordillo y Mauro Guallan.

Los locales no tendrán por el resto de la temporada a Santiago Diaz, quien se rompió los ligamentos cruzados jugando en U21 ante La Falda. La visita, por su parte, llega completa.

En el restante encuentro de la fecha, Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich) hace las veces de local en la cancha de su propio rival, Fortín Club, donde arbitrarán Juan Agustín Matías y Juan Gabriel Jaramillo.

Ambos buscan la primera victoria. En Fútbol y Tenis están todos, mientras que a Fortín le faltan Gianfranco Tidei (motivos personales), Rodrigo Mendía y Rodrigo Sanchez, ambos por motivos laborales.