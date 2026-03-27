"A veces no puedo dormir", confesó Ian Costa, el joven DT de Sporting, que debutó ganando en la LBB Bronce
El rojinegro ganó su primer partido, en esta incursión en el ámbito de la Asociación Bahiense.
Sporting debutó con triunfo en la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce y su entrenador, Ian Costa, estuvo en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.
"La verdad que es sumamente positivo todo lo que está pasando y la victoria te da un plus. No deja de ser todo nuevo, contamos con jugadores que habían dejado de jugar hacía tiempo, entonces, entendíamos que podíamos correr de atrás, pero que en algún momento podíamos pasar adelante", dijo el DT, en referencia a la victoria frente a Bahiense, un equipo experimentado.
A fines de diciembre Sporting hizo una convocatoria de jugadores para armar su plantel.
"La verdad que nos sorprendimos, porque hubo más de 40 anotados y duplicamos el horario para tener mitad y mitad", recordó Ian.
La institución puntaltense tiene objetivos que van más allá de lo inmediato, inclusive, apuntando a lograr la cancha propia.
"El proyecto está planteado para tener nuestro propio espacio y empezar con las categorías formativas", comentó.
La euforia por esta experiencia, mezclada con la juventud, hacen un momento especial para Ian.
"No te voy a negar que a veces no puedo dormir. El pre y post partido se hace largo. Pero con ganas de trabajar. Para nosotros, como cuerpo técnico, que es nuestra primera experiencia, el formar un buen grupo hace todo más llevadero", reconoció el entrenador, de 25 años, que también trabaja en Bahía Basket.
"En el Dow no dejamos de tener capacitaciones y charlas con Pepe (Sánchez). Hasta el día de hoy no te voy a negar que me transpiran las manos cuando lo veo. Pero es un genio con todas las letras", resaltó.
El domingo Sporting visita a Barracas, desde las 20.
