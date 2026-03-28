Colapinto, decepcionado por su clasificación en Japón: “Ojalá el ritmo de carrera sea mejor”

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto (Alpine), se mostró frustrado luego de quedar 15° en la clasificación del Gran Premio de Japón y expresó su deseo de que “el ritmo de carrera sea mejor”.

“En la Q2 faltó mucho, así que hay que entender por qué y laburar para mañana”, reconoció el argentino.

Con respecto a lo que se viene en la carrera, dijo: “Ojalá el ritmo de carrera sea mejor, en la semana y en la qualy no estuvimos muy bien”, y detalló que “ayer nos costó por un tema que teníamos adelante y hoy mejoró eso, pero sigo estando lejos”.

Por otra parte, se lamentó porque “se probó muy poco el ritmo de carrera. Ayer tuve bastantes problemas en la FP1 que me costaron mucho tiempo”.

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“En general creo que el ritmo de carrera es mejor que en qualy, así que intentaremos tener una buena carrera e ir para adelante", concluyó el joven piloto de Alpine, que viene de tener una grandísima actuación para sumar un punto en el GP de China.

La carrera del Gran Premio de Japón, donde Colapinto comenzará desde la decimoquinta posición, será este domingo a las 2 de la madrugada (hora de Argentina).