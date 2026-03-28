Franco Colapinto clasificó 15° para el GP de Japón de la Fórmula 1

Franco Colapinto clasificó 15° con el Alpine para el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, la tercera carrera de la temporada 2026 que se largará este domingo en el mítico circuito de Suzuka, con el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) desde la pole position.

En su primera vez sobre suelo nipón, el piloto argentino deberá remar desde atrás tras un rendimiento a una vuelta lejos de lo esperado, al menos si se tiene en cuenta la comparación directa con Pierre Gasly, que en la Q2 fue siete décimas más rápido con el otro A526.

Al igual que hace dos semanas en China, Colapinto llegó a pasar el corte al límite: quedó 16° (1m30s931), poco más de una décima más rápido que el Williams con 'sobrepeso' de Alexander Albon, mientras su compañero de equipo pasó cómodo en el P10 (-0s347).

Pero en la segunda tanda, el #43 no encontró la mejora suficiente en el exigente trazado de Suzuka y quedó 15°, lejos del francés Gasly, quien otra vez le ganó el duelo interno clasificatorio (0-3) y logró meterse en la Q3.

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"Ojalá que el ritmo de carrera sea un poco mejor, en la qualy no estuvimos bien", analizó Colapinto en su diálogo posterior con los medios. "Nos falta mucho, habrá que entender por qué y laburar para el domingo", agregó.

Después, Gasly finalizó 7° y fue 'el mejor del resto', mientras que la pole position quedó en manos del italiano Antonelli, que con 19 años viene de un fin de semana perfecto con el Mercedes. Compartirá la primera fila con su compañero George Russell.

Detrás largarán, mezclados, los Mclaren y las Ferrari: en segunda fila estarán Oscar Piastri y Charles Leclerc, mientras que la tercera la ocuparán Lando Norris y Lewis Hamilton.

La carrera, este domingo desde las 2 de la mañana de la Argentina, está pactada a 53 vueltas. Será la última de madrugada en este lado del mundo antes de un mes sin carreras hasta el GP de Miami, Estados Unidos, el 1°,2 y 3 de mayo, luego de las suspensiones de las fechas de abril en Bahrein y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente.

Así quedó la clasificación de la F1 en Japón

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m28s778 (Q3)

2. George Russell (Mercedes) - +0s298 (Q3)

3. Oscar Piastri (McLaren) - +0s354 (Q3)

4. Charles Leclerc (Ferrari) - +0s627 (Q3)

5. Lando Norris (McLaren) - +0s631 (Q3)

6. Lewis Hamilton (Ferrari) - +0s789 (Q3)

7. Pierre Gasly (Alpine) - +0s913 (Q3)

8. Isack Hadjar (Red Bull) - +1s200 (Q3)

9. Gabriel Bortoleto (Audi) - +1s496 (Q3)

10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +1s541 (Q3)

11. Max Verstappen (Red Bull) - +1s484 (Q2)

12. Esteban Ocon (Haas) - +1s531 (Q2)

13. Nico Hülkenberg (Audi) - +1s609 (Q2)

14. Liam Lawson (Racing Bulls) - +1s717 (Q2)

15. Franco Colapinto (Alpine) - +1s849 (Q2)

16. Carlos Sainz Jr. (Williams) - +2s255 (Q2)

17. Alexander Albon (Williams) - +2s310 (Q1)

18. Oliver Bearman (Haas) - +2s312 (Q1)

19. Sergio Pérez (Cadillac) - +3s428 (Q1)

20. Valtteri Bottas (Cadillac) - +3s552 (Q1)

21. Fernando Alonso (Aston Martin) - +3s868 (Q1)

22. Lance Stroll (Aston Martin) - +4s142 (Q1)