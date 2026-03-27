Explosivo mensaje de Lunati en plena crisis arbitral en AFA: “Chorro y ladrón”

El exárbitro Pablo Lunati publicó un duro mensaje en redes sociales en medio del escándalo por los chats filtrados que involucran a jueces del fútbol argentino y que generaron una fuerte polémica en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

A través de su cuenta personal en la red social X, Lunati lanzó críticas sin mencionar destinatario directo, aunque en el ambiente del fútbol se interpretó como un mensaje dirigido a uno de los árbitros implicados.

“Me encanta, por chorro, ladrón y policía. No cambiaste”, escribió.

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El ex juez también cuestionó la trayectoria del apuntado y aludió a supuestos favores recibidos en el pasado. “Perdiste los códigos con la gente que te dio una mano enorme cuando no te quería nadie”, agregó.

El posteo se da en el contexto de la difusión de chats atribuidos al árbitro Fernando Espinoza, que generaron un fuerte revuelo en el arbitraje argentino.

En paralelo, también quedó bajo la lupa el árbitro Luis Lobo Medina, investigado por presuntas irregularidades y posibles manipulaciones de resultados, lo que profundizó la crisis en el sector.

El episodio se da en medio de tensiones dentro de la dirigencia del fútbol argentino, con cuestionamientos al arbitraje y reclamos de mayor transparencia en la estructura de la AFA. (NA).