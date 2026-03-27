Causa Adorni: la Justicia pidió medidas de prueba por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal Gerardo Pollicita ordenó siete medidas de prueba sobre las propiedades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Lo hizo luego de que la causa por enriquecimiento recayera bajo su órbita y la del juez Ariel Lijo, que investigan el vuelo que el funcionario hizo con su familia y el periodista de la TV Pública Marcelo Grandio a Punta del Este.

Sostiene la solicitud de Pollicita la idea de que hay motivos suficientes para iniciar una causa con el objetivo de determinar cómo se constituye el patrimonio de Adorni.

Entre las medidas, se enumera solicitar información a los registros de la propiedad bonaerense y porteños sobre bienes que pudieran estar a nombre del exvocero presidencial o su mujer, Julieta Bettina Angeletti. Asimismo, pedir datos a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios sobre cualquier tipo de titularidad sobre vehículos.

Además, se busca conocer a nombre de quién figuran las expensas asociadas a la propiedad atribuida a Adorni en el Country Indio Cuá Golf, partido de Exaltación de la Cruz, y cualquier información relativa a cuotas sociales, cuotas de ingreso, cargos extraordinarios, entre otros.

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Por otra parte, si alguno de los dos, en el mismo barrio, tiene algún permiso para iniciar una nueva obra. También solicitó al registro de la propiedad inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todas las propiedades a nombre de Manuel Adorni y Bettina Angeletti. El jefe de Gabinete aceptó vivir en Caballito en conferencia de prensa, pero no confirmó si alquila o es propietario.

Asimismo, se exigió conocer la cantidad de vehículos a nombre de Adorni y su esposa. Otra de las medidas impulsadas tiene que ver con solicitar a la Oficina Anticorrupción que remita copia de todas las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Adorni.

El jefe de Gabinete, junto a su esposa

Y un dato no menor: se pidió a Migraciones el registro de todas las entradas y salidas del país, tanto de Adorni como de su esposa. Buscan contrastar el modo de vida que lleva adelante el jefe de Gabinete y compararlo con sus ingresos.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito no es la única línea de investigación que hoy enfrenta el jefe de Gabinete. En paralelo avanza la pesquisa por el viaje en un vuelo privado a Punta del Este junto con su esposa, que según declararon todos los testigos, fue pagado por el periodista Marcelo Grandio. (TN)