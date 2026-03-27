Milagros Sayen la bahiense que la rompe en "Bienvenidos a ganar"

La cantante bahiense Mili Sayen está participando del programa "Bienvenidos a ganar" que se emite por El Nueve de Buenos Aires con la conducción del modelo y presentador Hernán Drago.

Diez programas seguidos acumula la joven Mili Sayen en el show de talentos musicales, una racha que mantiene de manera consecutiva, desplegando su pasión por el canto que la acompaña desde pequeña.

El desafío de presentarse en el programa se concretó con un casting por internet y desde la semana pasada, está en Buenos Aires, participando en vivo todos los días desde las 22.

Mili se ha presentado en distintos eventos en la ciudad y es parte del staff de Tango en la Bahía. Además, es ganadora de múltiples premios que reconocen la calidad y el desempeño de artista como cantante de tango y folklore.

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Con tan solo 14 años, está sorprendiendo noche a noche al jurado que reconoce su versatilidad a la hora de presentarse en las tablas con una voz y presencias arrolladoras.

El equipo de jurados en este 2026 ha sido renovado para aportar diversidad y experiencia, incluyendo a reconocidos músicos y especialistas, destacando la presencia de Pablo Ramírez y Magalí Bachor.

El programa busca cerrar la noche con entretenimiento familiar, ofreciendo un espacio para talentos de todo el país y allí es donde Mili está siendo una de las figuras destacadas, sorprendiendo a diario al jurado de notables.