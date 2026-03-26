Comienzan los repechajes que definirán los últimos 6 clasificados para el Mundial: hora y TV de los partidos

La batalla por los últimos cupos al Mundial 2026 entra en su etapa decisiva este jueves cuando se disputen los partidos que iniciarán la ronda de repechajes, con seis boletos en juego. El tetracampeón mundial Italia encabeza el grupo de 16 seleccionados europeos que peleará por cuatro cupos, mientras que Bolivia se destaca entre los equipos del resto del mundo que jugarán en mini torneo en México por las otras dos vacantes.

Varios grupos de la Copa del Mundo ya están conformados con los cuatro países, pero hay algunos que todavía están incompletos: el A, B, D y F tendrán equipos que saldrán del repechaje europeo, mientras que los I y K recibirán a los clasificados de la rama internacional.

El primer grupo tiene al anfitrión México, junto a Sudáfrica y Corea del Sur, que esperan por el ganador de la llave que integran Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa y la República de Irlanda.

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Por otro lado, Canadá que integra el grupo B junto a Qatar y Suiza aguarda por un duro rival: Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia ingresarán desde otro de los repechajes europeos.

Estados Unidos, también anfitrión, juega ante Paraguay y Australia, pero también recibirá a Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo, que lucharán por meterse en el Mundial 2026.

El grupo F tendrá un duro cruce de europeos: con Países Bajos ya clasificado como cabeza de serie, Japón y Túnez, todos esperarán a Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.

Bolivia quiere hacer historia y clasificar al Mundial por cuarta vez en su historia: jugará ante Surinam en la semifinal y, si logra avanzar, ante Irak. De ganar sus dos encuentros, irá con Francia, Senegal y Noruega en el Grupo I.

La última llave de repechajes caerá en el Grupo K, integrado por Portugal, Uzbekistán y Colombia. Los países que están en carrera por ese cupo son Nueva Caledonia y Jamaica: el ganador de se cruce jugará ante República del Congo para entrar al Mundial.

Agenda completa de los repechajes: cuándo, dónde y a qué hora se juega cada partido

Semifinales de los repechajes:

Jueves 26 de marzo

14.00 Turquía vs. Rumania / ESPN2

16.45 Eslovaquia vs. Kosovo / Disney+

16.45 Gales vs. Bosnia / ESPN2

16.45 Italia vs. Irlanda del Norte / ESPN

16.45 Ucrania vs. Suecia / Disney+

16.45 Polonia vs. Albania / Disney+

16.45 República Checa vs. Irlanda / Disney+

16.45 Dinamarca vs. Macedonia del Norte / Disney+

19.00 Bolivia vs. Surinam / DSports

Viernes 27 de marzo

00.00 (medianoche) Nueva Caledonia vs. Jamaica / DSports

Finales de los repechajes:

Martes 31 de marzo