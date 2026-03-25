Vacantes en los juzgados federales: el Gobierno acelera para completarlas

Esta semana el gobierno enviará al Congreso 60 pliegos para comenzar con la postergada tarea de completar las más de trescientas vacantes en los juzgados federales de todo el país.

El oficialismo apostará, entonces, por apresurar el tratamiento de los mismos para las próximas semanas en las que la oposición dialoguista volverá a tener un rol central con el Jefe Gabinete como hilo conductor.

Según confiaron desde la mesa chica del Ejecutivo, las vacantes que se enviarán serán para cubrir juzgados de familia, penales, comerciales y “algunos pocos federales.”

Así lo definió el propio Javier Milei en la reunión que mantuvo con el flamante ministro, Juan Bautista Mahiques, a quien le pidió que se ponga al frente de esta tarea fundamental.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El apuro del oficialismo, en tanto, emparda con la preocupación que la Corte Suprema de Justicia le hizo llegar al nuevo titular de la cartera de Justicia en la primera cumbre que mantuvieron la semana pasada.

Por un relevamiento interno realizado por el máximo tribunal, si el gobierno no avanza con estas designaciones, se advirtió que para mitad de este año la cantidad de vacantes dentro de la justicia aumentará a 42%, un número inédito desde el retorno de la democracia.

Juan Bautista Mahiques, Ministro de Justicia de la Nación

En total, 313 sillas están sin ocupar, de las cuales 200 pertenecen a jueces nacionales y federales, y las 113 restantes a fiscales y defensores.

Si bien estas faltas son complementadas mediante la subrogación de otros juzgados, lo cierto es que la falta de nombres compromete el buen funcionamiento de la justicia en general, una instancia que la Corte ve con malos ojos. (C5N)