Patagones: Los Pocitos estará en la TV Nacional

En el marco de diferentes acciones que se viene realizando desde el balneario para promocionarlo a nivel nacional, en los próximos días, Los Pocitos saldrán en una nueva edición del histórico programa de la señal de cable TN, “En el Camino”, que conduce Mario Markic.

"La visita de Markic se concreta por un contacto con Julio Klupenberg (uno de los primeros productores de ostras en el lugar), en esta cuestión de dar a conocer y ver el proceso de la ostra en cuanto a lo que son las camas, las parcelas, la producción, la extracción”, le contó a La Nueva., Sonia Ilgner, presidenta de la Comisión de Fomento del lugar.

“Markic recorrió las parcelas de ostras, mientras recibía información de la explotación d este producto. Mientras hacían la entrevista con Klupenberg, uno de los encargados que está en la planta de “Ostras de la Patagonia” lo esperaba en la costa para que hiciera degustaciones”, señaló.

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En este marco, añadió la vecina, acordando y llegaron a grabar el programa, los primeros días del mes de febrero. Allí pudieron probar ostras crudas con limón y salsa, después preparadas en un disco con fume de pescado y vino blanco y a las brasas. Ya en la citada planta, entrevistaron a Edel do Santo, que trabaja allí, y es un referente del CONICET.

La titular de la comisión de fomento recordó que no solo Mario Markic llegó a Los Pocitos, sino que en noviembre lo hizo Diego Valenzuela.

También el periodista y escritor Leandro Velasco, en su próximo libro habla este oasis en la puerta de la Patagonia, escrito que tendrá prólogos de Markic y Pietro Sorba, que es periodista, critico enogastronómico, escritor y gastrónomo, “que es compañero de Valenzuela en Historias Ricas y en el marco también de conocer, hizo unas grabaciones para el programa de lo que es la ostra cóncava, las costas y también las aguas mansas tan diferentes al resto del atlántico” (agencia Patagones / Javier Cambarieri)