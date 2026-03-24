Denunciaron en Francia que el Real Madrid diagnosticó mal a Mbappé y revisó la rodilla equivocada

Una denuncia desde Francia apuntó contra Real Madrid por un presunto error médico en el diagnóstico del delantero Kylian Mbappé, que incluyó la revisión de la rodilla equivocada y derivó en el despido del cuerpo médico, en la antesala del Mundial 2026.

El periodista Daniel Riolo, de RMC Sport, aseguró que el delantero sufrió un diagnóstico erróneo tras presentar molestias en la rodilla izquierda a fines de 2025.

Según su versión, el futbolista quedó disconforme con la evaluación en Madrid, viajó a Francia y allí un especialista constató fallas graves.

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“Vino a consultar a un médico en Francia que constató que en Madrid habían trabajado mal”, afirmó.

Riolo sostuvo que el error influyó en la decisión del club de despedir a su staff médico a comienzos de este año, una medida explicada por la acumulación de lesiones, aunque con el caso Mbappé como factor central.

“El diagnóstico fue tan catastrófico que el club despidió a todo el equipo médico”, señaló, y calificó la situación como “una vergüenza total”.

El punto más llamativo se vincula con la supuesta confusión en la revisión clínica: los médicos habrían analizado la rodilla equivocada, lo que explica la falta de mejoría y que el jugador disputara partidos sin conocer el alcance real de su lesión.

“Podía haber sido mucho más grave”, remarcó.

Ante la falta de respuestas, Mbappé viajó a París y fue atendido por Bertrand Sonnery-Cottet, quien descartó cirugía y definió un tratamiento muscular de 15 días que permitió su regreso sin dolor.

El propio jugador explicó que recibió el diagnóstico correcto en Francia y que ese paso fue clave para planificar su recuperación.

“Me he recuperado al 100%. No era el jugador más feliz del mundo; necesitaba saber qué me pasaba. Saberlo fue el primer paso”, afirmó. (Fuente: NA).