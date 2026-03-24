El Índice de Confianza en el Gobierno cayó por cuarto mes consecutivo

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de Javier Milei registró en marzo de este año una caída por cuarto mes consecutivo, alcanzando la cifra más baja desde que asumió su mandato en diciembre de 2023 con 2,30 puntos, según lo reveló este martes la Universidad Torcuato Di tella que realiza esta medición desde 2001.

El estudio revela que “en marzo, el ICG fue de 2,30 puntos”, una cifra que “en relación con febrero registró una variación de -3,5% y, en términos interanuales, de -4,9%”, añadió esa casa de altos estudios.

El bajo nivel de confianza en el Gobierno de Milei “se ubica en valores muy similares al de la gestión de Mauricio Macri”, que en marzo de 2018 tenía un ICG de 2,32 pese a haber ganado las elecciones legislativas de 2017.

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A pesar de esa disminución, el ICG actual ICG “supera ampliamente” al registrado durante la presidencia de Alberto Fernández en el mismo período, marzo de 2022, que apenas tenía un nivel de 1,51 luego de perder, tras los efectos de la pandemia de Covid-19, los comicios de medio término de 2021.

“En lo que va de 2026, el ICG acumula tres caídas consecutivas, enero (-2,8%), febrero (-0,6%) y marzo (-3,5%), con una contracción acumulada de 6,5% desde el fin del año pasado”, agrega el estudio.

De esta manera “el promedio de la gestión Milei desciende a 2,43 puntos, su registro más bajo desde el inicio del mandato, ubicándose en una posición intermedia entre el promedio que Macri (2,55) y Fernández (1,99) registraron en el mismo tramo de sus respectivas gestiones”.

Respecto de febrero, la variación del ICG fue negativa en cuatro de sus cinco componentes.

En cuanto a la estratificación por temas, el rubro “Honestidad continúa siendo el subíndice más elevado con 2,73 puntos (-1,1%) y Capacidad lo secunda con 2,55 (-5,6%). A mayor distancia se ubica Eficiencia, el único componente que crece, registrando 2,38 puntos (+3,9%)”.

Por último, “la Evaluación general del Gobierno (1,98) y la Preocupación por el interés general (1,87) concentran las contracciones más pronunciadas del mes”, lo que muestra que “cuatro de los cinco componentes exhiben descensos respecto del mes anterior, con Eficiencia como única excepción”, agrega el trabajo. (NA)