La citación de último momento que tuvo que realizar Scaloni para los dos amistosos de la Selección

Lionel Scaloni debió hacer otro llamado de último momento para la última lista de la selección argentina antes del Mundial 2026: sumó al lateral Agustín Giay ante la lesión de Gonzalo Montiel que lo marginó del plantel que enfrentará a Zambia y Mauritania en la Bombonera.

“El futbolista del Palmeiras Agustín Giay se sube a la convocatoria para la doble fecha de amistosos”, confirmó este martes la cuenta oficial del combinado nacional. En su palmarés, el santafesino de 22 años tiene el Torneo de L’Alcúdia que Argentina ganó en 2022 con Javier Mascherano como DT (anotó un gol en la final con goleada 4-0 ante Uruguay) y el Campeonato Paulista 2026 con el Verdao. Giay disputó 12 de los 20 encuentros que afrontó Palmeiras en lo que va del año, incluidos el certamen estadual y el Brasileirao. Completó los 90 minutos de forma consecutiva en los últimos tres (triunfos contra Mirassol, Botafogo y San Pablo).

Giay se convertirá en el apellido número 30 de una lista que tras su primera difusión sufrió varias modificaciones con las bajas del mencionado Montiel y Leonardo Balerdi por distintas lesiones, además de las incorporaciones de Franco Mastantuono (Real Madrid), Lucas Martínez Quarta (River Plate) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo).

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El lateral derecho de 22 años surgió de San Lorenzo de Almagro y fue el capitán de la selección argentina Sub 20 que jugó el Mundial en el país en 2023. Emigró al Palmeiras de Brasil y esta será su primera vez con el plantel mayor. Con Nahuel Molina como primera opción, hay que recordar que, en el carril derecho de la defensa, el DT debió prescindir de Juan Foyth por una grave lesión que lo hará perderse el Mundial y tuvo la reciente baja de Montiel. En tanto, declinó otras opciones como Kevin Mac Allister (Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica), quien debutó contra Angola en el amistoso que se disputó en noviembre de 2025.

Con Lionel Messi a la cabeza, los futbolistas albicelestes fueron llegando al predio de la AFA en Ezeiza en las últimas horas. El cronograma orquestado por el cuerpo técnico de Scaloni indica que esta tarde habrá entrenamiento a puertas cerradas (desde las 17), mientras que mañana y el jueves también realizarán tareas en turno vespertino, con horario a confirmar. El entrenador brindará una conferencia de prensa previa al amistoso contra Mauritania de este viernes en la Bombonera (comenzará a las 20:15).

Hay que destacar que Scaloni tendrá tiempo hasta el 11 de mayo para presentar una lista preliminar que constará de entre 30 y 35 nombres antes del corte definitivo. A más tarde, el 1° de junio, quedará confirmada la nómina con los 26 apellidos que iniciarán la defensa del título mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

A la espera de conocer más detalles sobre cómo serán los pasos de la selección argentina en Estados Unidos en la antesala al comienzo de la Copa del Mundo, momento en que disputará uno o dos amistosos más, se sabe que usarán el predio de la franquicia de Kansas City como base durante el certamen. El fixture del Grupo J del Mundial tendrá el debut del seleccionado el martes 16 de junio desde las 22 (hora argentina) con Argelia en el Kansas City Stadium. El segundo partido tendrá lugar el lunes 22 de junio, a partir de las 14, en el Dallas Stadium ante Austria. La fase de grupos se cerrará el sábado 27 de junio, a las 23, otra vez en Dallas, contra Jordania.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE ARGENTINA

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras, Brasil), Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Lucas Martínez Quarta (River Plate, Argentina), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

Mediocampistas: Franco Mastantuono (Real Madrid, España), Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).

*Desafectados por lesión: Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia) y Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina). (Infobae)