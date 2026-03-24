Jornadas gratuitas de PAP en dos salas médicas del distrito

La Secretaría de Salud del Municipio de Coronel Rosales informó que realizará dos jornadas gratuitas de estudios de Papanicolaou (PAP), en el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino.

Será el jueves 26 y viernes 27 de marzo, en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Villa Arias y Villa del Mar.

La propuesta apunta a facilitar el acceso a controles ginecológicos esenciales y promover la detección temprana de esta enfermedad. El PAP es un estudio simple y rápido que permite identificar lesiones en etapas iniciales, lo que resulta clave para iniciar tratamientos a tiempo y mejorar el pronóstico.

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Las jornadas se desarrollarán el miércoles 26, de 9 a 12, en el CAPS de Villa Arias (Miguel Cané 485), y el jueves 27, de 8 a 11, en el CAPS de Villa del Mar (Rivadavia 355).

Desde el área de Salud recordaron que, para realizar el estudio, es necesario no haber mantenido relaciones sexuales en las 48 horas previas, no utilizar óvulos ni cremas vaginales y no estar menstruando al momento del control.