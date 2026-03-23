Villa Mitre-Estudiantes empiezan de cero y L.N. Alem-Pueyrredón arrancan 5-5 por la LBB Oro

El tricampeón debuta en la misma cancha donde sacó la última foto. ¿Repetirá?. Fotos: Emilia Maineri y Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con el debut de Villa Mitre y Estudiantes, más la continuidad de Leandro N. Alem-Pueyrredón, se completa hoy, desde las 21, la primera fecha de la Liga de Básquetbol Bahiense Oro (LBB Oro), Rubén Fillottrani.

La actividad comenzó el jueves, con los triunfos de Napostá, Bahiense del Norte, Pacífico e Independiente.

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En el Daniel Lacunza y a raíz de la humedad, L.N.Alem-Pueyrredón se suspendió restando 5m09 para la finalización del primer cuarto, con el marcador 5-5.

Wilson, atrapado por Renzi y Echarri.

En consecuencia, hoy se completará. Los locales, incluyendo en el banco al venezolano Eduardo Ríos, que conforma la pareja de foráneos con el estadounidense JeanLuc Wilson.

Ríos lleva unos días haciendo entrenamiento completo y estará a disposición de Hernán Jasen, aunque no es seguro que sume minutos.

La visita, en tanto, aún no cuenta con la habilitación de Francisco Ruiz.

Se mantiene la tripleta arbitral: Eduardo Ferreyra, Horacio Sedán y Joaquín Irrazábal.

El tri

En tanto, el tricampeón Villa Mitre recibe a Estudiantes en el José Martínez, con arbitraje de Alejandro Ramallo, Marcelo Gordillo y Leonardo Bressan.

El partido se postergó a raíz del compromiso que afrontó el tricolor, el último jueves, por Liga Argentina.

Franco Amigo sigue sumando experiencia en el tricolor.

Villa Mitre: Segundo Alimenti (ex Olimpo), Emiliano Sombra (ex L.N. Alem y Pico), Franco Amigo, Alejo Blanco, Joaquín Jasen, Sebastián Basualdo, Julián Lorca, Manuel Iglesias, Ignacio Alem, Lautaro Cavero, Lionel Gómez Lepez, Emanuel Diez, Nahuel Cappa, Bautista Iguacel y Franco Basualdo. DT: Emiliano Menéndez. Asistente: Renzo Balducci. Preparador físico: Belén Tombesi.

Novedades: si bien el plantel incluye a varios de los jugadores que participan en la Liga Argentina, por ahora priorizarán los playoffs de Reclasificación (las fechas serán jueves 2, sábado 4, miércoles 8 y posibles viernes 10 y lunes 13).

En consecuencia hoy no tendrán a disposición a Julián Lorca, Ignacio Alem y Alejo Blanco.

Franco Ruesga intentará seguir creciendo en el albo.

Estudiantes: Octavio Cancellarich (ex Liniers), Alan González (ex Olimpo), Santiago Ruesga (ex 9 de Julio), Jorge García, Jerónimo Mitoire, Lucas Delgado, Julián Rodríguez, Sebastián Ranieri, José Belleggia, Lisandro Blázquez, Francisco Mazzello y Luca Storni. DT: Facundo Sastre. Asistente: Federico Scarpaci. Preparador físico: Francisco Parra.

Novedades: está en duda Sebastián Ranieri, con dolores en la espalda.

La próxima

La segunda fecha comenzará el miércoles, con el adelantado (por streaming) entre Bahiense-Independiente.

El resto irá el jueves: Pueyrredón-Napostá, Liniers-Villa Mitre, Estudiantes-Pacífico, Estrella-Barrio Hospital y Olimpo-L.N. Alem.