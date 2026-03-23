¿Quién hubiera imaginado? Bahía, Punta Alta y Burato ponen atención a lo que pasa entre Luro y Médanos

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

A partir de la reestructuración de los certámenes que organiza la Asociación Bahiense y en una apertura hacia la región, el día de hoy quedará marcado con resaltador en la historia, con el lanzamiento inicial de la Liga de Básquetbol Bahiense Bronce, la ex Tercera.

La categoría vuelve a incluirse después de eliminarse en 1985, y en esta oportunidad contendrá la participación de tres equipos del partido de Villarino, de los cuales dos serán protagonistas del encuentro inaugural: Fortín Club (Pedro Luro)-Caza y Pesca Huracán Médanos.

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El cotejo se disputará en el Polideportivo Argentino Blas Ciccone de Fortín, desde las 21, con arbitraje de Alejandro Vizcaíno y Ariel Di Marco.

El miércoles completarán la primera fecha Velocidad y Resistencia B-Fútbol y Tenis Club (Mayor Buratovich), Sportivo Bahiense B-Pellegrini (Punta Alta), Whitense-Bella Vista, Los Andes (Punta Alta)-Barracas y Sporting (Punta Alta)-Bahiense del Norte B, en Espora.

Los dos planteles

Fortín Club: Jesús Ruiz (ex Barracas), Walter Ruiz (ex Barracas), Rodrigo Sánchez (ex La Falda), Giuliano Zaccara (ex El Nacional), Lucio Serrón (Fortín Club), Nicolás Santos Valero (Fortín), Julián Huanuqueo (Fortín), Jeremías Martínez (Fortín), Rodrigo Osinaga (libre), Pablo Acuña (Fortín), Ignacio Gorostegui (Fortín), Diego Sánchez (Fortín), Tomás Espinosa (libre), Gianfranco Tidei (libre), Tomás Pérez (Fortín), Andrés Campos (Fortín), Rodrigo Mendía (libre) y Javier Aispuro (ex Estudiantes, Maxi Liga). DT: Mario Zaccara.

Caza y Pesca Huracán Médanos: Juan Cruz Redivo (ex Pacífico), Herman Banegas (ex Barrio Hospital), Nicolás Sánchez (ex Napostá), Francisco Perrín (ex Barracas), Bruno López (ex Barrio Hospital), Alfonso Jaratz (ex Sportivo), Tobías Martz (ex Napostá), Leonel Álvarez (ex Pellegrini), Maximiliano Nievas (Médanos), Bruno Meschini (Médanos), Benjamín Sensini (Médanos), Jeremías Jaratz (Médanos), Diego Suárez (Médanos), Nicolás Sabugo (Algarrobo) y Alejos Rodríguez (Médanos).

Sobre el final del primer tramo se sumará Agustín Solomon (ex Olimpo). DT: Gabriel Asnes.

Localías

Los dos equipos que no están en condiciones de oficiar de locales en escenarios propios son Sporting (porque no tiene) y Fútbol y Tenis, que no cuenta con piso parquet.

Para esta primera experiencia en el regreso de la categoría, se estableció que los cuatro equipos que descendieron de Segunda (Barracas, Los Andes, Pellegrini y Whitense) tienen el derecho a jugar de locales en las fechas que sean visitantes de los equipos de la zona. En ese caso, se puede ceder la localía o bien el local buscarle un escenario alternativo.

También existe la posibilidad que los equipos de la zona asuman el costo del viaje y puedan jugar en su propia cancha ante estos rivales.

De todos modos, en la medida de las posibilidades y priorizando el crecimiento de la competencia en los distintos lugares, el espíritu es que cada uno respete la condición que establece el fixture (local o visitante), evitando de esta manera sobrecargar a los equipos de la zona.

¿Y si asciende un B?

Considerando la participación de Sportivo B y Velocidad B, que tienen equipos en la LBB Plata, en caso que alguno de estos ascienda podrán compartir el mismo torneo.

De optar por mantenerse en la categoría, se le otorgará el beneficio de ascenso al equipo ubicado en la posición siguiente.

Y si se presentara la posibilidad que ninguno toma el ascenso, la plaza se pondría a la venta, en principio, con un valor estimado en función del costo que tuvo para ese equipo afrontar toda la temporada.

Forma de disputa

En la primera fase jugarán una rueda todos contra todos, arrastrando el 50% de los puntos para el segundo.

En ambos tramos, del 1º al 4º clasificarán directo a cuartos y del 5º a 12º se eliminarán.

Si se repite el ganador de ambos tramos ascenderá directamente, de lo contrario se disputará una Súper final.

El 1º ascenderá a LBB Plata y el segundo disputará la promoción con el penúltimo de la LBB Plata.

Todos los cruces serán al mejor de tres, a excepción de las finales de cada tramo, que se jugarán a cinco.