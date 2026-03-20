Expectativa en Pedro Luro: "Está bueno que Bahía haya empezado a mirar un poco hacia afuera"

El lunes se concretará, oficialmente, el retorno de la Tercera división (ahora Liga Bahiense de Básquetbol Bronce) al ámbito de la Asociación Bahiense, con el partido inaugural que protagonizarán dos debutantes: Fortín Club de Pedro Luro y Caza y Pesca Huracán Médanos.

"La verdad que es un privilegio participar de una de las ligas más prestigiosas del país. Siempre agradecidos por la apertura que se dio hace un par de años a nuestras divisiones menores. Viajamos permanentemente y siempre hacemos de locales en Bahía, pero esta apertura creo que vino para sumar", destacó Julián Hansen, presidente del representante lurense.

El vínculo entre Fortín y la ABB está cumpliendo su tercer año, tal contó su presidente en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

"No es que decidimos sumarnos de un día para otro, no es casualidad, este es el tercer año participando de la Asociación. Y hablando del proyecto básquet del club, iniciando con divisiones menores y tratando de armar toda la cadena. Este año sumamos U21, creemos que nos va a nutrir a futuro el equipo de Primera", se ilusionó.

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El básquetbol es una actividad que supo traccionar en la zona.

"Históricamente tuvimos básquet, pero siempre de manera amateur, jugando algunos torneos. Veíamos que había mucho recurso acá y en la zona, con chicos que llegaban a jugar en Bahía o La Plata, pero eran quienes tenían los recursos, algo que aún nos pasa con las distintas actividades", contó.

"Por eso es bueno la apertura de Bahía -destacó-. Desde la zona vamos permanentemente a Bahía, al médico, a hacer compras, deporte, y está bueno que Bahía haya empezado a mirar un poco hacia afuera, va a captar el recurso que hay en la zona. Esta idea de poder participar es darle la posibilidad a todos los chicos que hacen básquet en nuestras localidades de jugar en una liga competitiva. La competencia nos dio el salto de calidad", destacó.

Sin prisa, pero sin pausa, la dirigencia de Fortín fue transitando en el básquetbol local.

"Fuimos dando los pasos y tienen que ser sostenidos. Estamos muy contentos por cómo nos han recibido el resto de los clubes, muy conformes, y esperemos estar a la altura", señaló Hansen.

"Esperemos que los clubes se animen a salir, son 100 kilómetros. Nosotros lo hacemos todas las semanas y la verdad que está bueno, es parte del partido", entendió.

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