De aquel San Lorenzo-Bahiense, a este Fortín de Pedro Luro-Caza y Pesca Huracán Médanos

La crónica de La Nueva, con el título tricolor. Foto: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Hay que remontarse a 1985, más precisamente al miércoles 4 de diciembre para encontrar el último partido de Tercera (ahora bajo la denominación Liga Bahiense de Básquetbol Bronce), cuando Bahiense del Norte se consagró campeón, venciendo a San Lorenzo.

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Aquel último partido se trató del tercero de la serie desempate entre el ganador del Ciudad de Bahía Blanca y el Oficial.

Al año siguiente, en 1986, la ABB unificó Primera, Segunda y Tercera, torneo que se adjudicó Liniers.

En la foto, parados desde la izquierda: Esteban Frisón, Marcelo Dalimier, Marcelo Junca, Doncho Aleksoski, Rubén Zubrigk y Juan Espil. Abajo: Edgardo Coccia, Claudio Queti, Carlos Faraoni, Adrián Fotti, Néstor Rodríguez y Daniel González.

Después se ubicaron: 2º) L.N. Alem, 3º) 9 de Julio, 4º) Napostá, 5º) Pueyrredón, 6º) Bahiense, 7º) Sportivo y 8º) Velocidad.

Los ocho jugaron en Primera a partir de 1987.

En tanto, en Segunda quedaron: 9º) La Falda, 10º) Estrella, 11º) Argentino, 12º) Independiente, 13º) San Lorenzo, 14º) Comercial y 15º) Barracas.

Paralelamente, disputaron un pentagonal los cinco clubes que participaban a nivel nacional (Estudiantes, Olimpo, Pacífico, El Nacional y Villa Mitre).

Lo que viene

Mañana, 41 años después, retornará oficialmente esta categoría que incluirá tres clubes debutantes en torneos superiores en el ámbito de la ABB: Caza y Pesca Huracán Médanos, Fortín Club (Pedro Luro) y Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich).

Otros que se suman son Bella Vista y Sporting (Punta Alta).

Los 12 participantes se completarán con los que descendieron la última temporada (Barracas, Los Andes, Pellegrini y Whitense), más los tres que inscribieron equipos B: Bahiense del Norte B, Velocidad y Resistencia B y Sportivo Bahiense B.

La serie final

San Lorenzo se adjudicó el CBB de 1985 luego de igualar en la primera posición con Bahiense del Norte, la cual se definió en un único partido, en Napostá, con victoria de Sanlo, por 84 a 74.

En la foto, el plantel de San Lorenzo: parados, Muzzi, Pinto, Sagasti, Camerón, Ruggeri y Monterroso. Abajo: Benítez, Perrone, Castro, Bertoni, Néstor Hernández y Carlos Hernández. DT fue Antonio Fittipaldi.

El 1-0

Bahiense del Norte, por su parte, obtuvo el Oficial y, en consecuencia, el torneo se definió en una serie con San Lorenzo, venciendo 2-1.

El primero se disputó en cancha de Pacífico, ganando San Lorenzo, 99 a 93, en suplementario (82-82).

San Lorenzo (99): Benítez (16), C. Hernández (30), N. Hernández (12), F. Monterroso (2), Cameron (21), fi; L. Sagasti (6), Pinto (2), Adamini (10), Bertoni y M. Adúriz. DT: Ernesto Pirillo.

Bahiense del Norte (93): F. De Ángelis (12), L. Montivero (34), J. De Ángelis (4), H. Menecozzi (8), L. De Marchi (26), fi; P. Coleffi, P. Montecchia (2), G. Schamberger (3) y A. Settimi (4). DT: Sergio “Oveja” Hernández.

Primer tiempo: San Lorenzo 43, Bahiense 54.

Tiempo regular: 82-82.

Tiros libres: San Lorenzo 23-37 y Bahiense, 22-53.

Árbitros: Martín Palma y Miguel Firpo.

El 1-1

El segundo partido se jugó en cancha de Liniers, donde se impuso Bahiense, 70 a 64.

Bahiense del Norte (70): F. De Ángelis (7), L. Montivero (19), P. Montecchia (10), H. Menecozzi (10), L. De Marchi (14), fi; J. De Ángelis (6) y P. Coleffi (4). DT: Sergio “Oveja” Hernández.

San Lorenzo (64): Benítez (13), C. Hernández (13), L. Sagasti (14), F. Monterroso (6), Adamini (4), fi; Cameron (4) y N. Hernández (10). DT: Guillermo Barco.

Primer tiempo: Bahiense 36, San Lorenzo 36.

Tiros libres: Bahiense 10-20 y San Lorenzo 13-15,

Árbitros: Roberto Farroni y Ricardo Heredia.

El 2-1

En la definición, el miércoles 4 de diciembre de 1985, Bahiense le ganó a San Lorenzo, en Pacífico, 72 a 71.

El zurdo Leo Montivero, figura del Bahiense campeón.

La gran figura del partido –y como en toda la serie- resultó el puntaltense Leonardo Montivero (con apenas 15 años), convirtiendo 22 puntos en el primer tiempo y 36 en total.

San Lorenzo (71): C. Hernández (19), N. Hernández (9), Benítez (16), L. Sagasti (12), Adamini (2), fi; Cameron (13), Monterroso, Pinto y Bertoni. DT: Miguel Adúriz.

Bahiense del Norte (72): F. De Ángelis (2), L. Montivero (36), P. Montecchia (3), H. Menecozzi (10), L. De Marchi (8), fi; J. De Ángelis (4), P. Coleffi (9), M. Ibargoyen y F. Antón. DT: Sergio “Oveja” Hernández.

Primer tiempo: San Lorenzo 31, Bahiense del Norte 38.

Tiros libres: San Lorenzo 14-29 y Bahiense 10-27.

Árbitros: Raúl Chaves y José López.

El campeón

El plantel de Bahiense 1985.

Parados, desde la izquierda: Horacio Menecozzi, Leonardo Montivero, Fabio Liverotti, Pablo Montecchia, Alfredo Settimi y Marcelo Ibargoyen.

Abajo: Fabián De Ángelis, Luis De Marchi, Javier De Ángelis, Gabriel Schamberger, Federico Antón y Pablo Coleffi. DT: Sergio “Oveja” Hernández

Regresan

Bella Vista jugó por última vez el 18 de noviembre de 1985, perdiendo ante La Falda, 106 a 84 y se desaflió el 30 de junio de 1986.

Sporting, por su parte, estuvo afiliado a la ABB desde el 26 de julio de 1932 al 18 de abril de 1933, aunque no participó de torneos oficiales.

El torneo Nº27

Se disputaron un total de 26 torneos de Tercera, desde 1954 a 1985. En medio, no se jugó en 1958, ‘59,’ 60, ‘61, ‘63 y ‘64, por no haber equipos.

Entró y ganó

Independiente fue el primer campeón de Tercera, en 1954 –el mismo año que se afilió a la ABB- y el que más títulos logró en la categoría: 4 (1954, 1957, 1975 y 1983).

Tras el ascenso, el viola descendió al año siguiente y después llegó aquella racha inigualable con tres títulos consecutivos: Tercera (1957), Segunda (1958) y Primera (1959).

Uno de dos

El “torneo” de 1957 lo disputaron Independiente y Tiro Federal. El mismo contuvo dos partidos, con victorias del viola: 39-26 y 33-27.

El plantel lo integraron Roberto Durando, Oscar Fassano, Atilio Fruet, Luis Moreno, Néstor Alberto Pagnanelli, Néstor Pedrol, Eduardo Rodríguez, Luis Rodríguez y Héctor Rojas. DT: Roberto Sidera.

Tres campeones

Entre los actuales clubes participantes, tanto Whitense, en 1978, como Barracas, en 1979 y Bahiense del Norte, en 1985, fueron campeones de la categoría.