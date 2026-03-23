Villa Arias: un hombre falleció tras un accidente doméstico con una soldadora

Un lamentable accidente doméstico terminó hoy con la vida de un vecino en Villa Arias. La víctima, identificada como Facundo Barrera, de 54 años, falleció en horas de la tarde debido a las graves quemaduras sufridas mientras realizaba tareas de soldadura.

El incidente se registró minutos después del mediodía, en una vivienda ubicada en calle Lugones al 400 de la vecina localidad. Por causas que se investigan, Barrera se encontraba manipulando una máquina soldadora cuando sufrió quemaduras críticas en gran parte de su cuerpo.

Tras un llamado de alerta, un móvil policial del Destacamento de Villa Arias y una ambulancia del servicio de salud se hicieron presentes en el domicilio. Ante la gravedad del cuadro, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Naval Puerto Belgrano.

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A pesar del esfuerzo de los profesionales, a las 15 se confirmó el fallecimiento de Barrera como consecuencia de las lesiones sufridas.

En el lugar del hecho se solicitó la presencia de peritos para determinar las causas exactas del accidente. En la causa interviene la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales, bajo la instrucción de las actuaciones legales correspondientes.