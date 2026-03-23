Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Cuando restan apenas 20 días para el inicio de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, la delegación argentina no está oficializada por completo pero ya cuenta con más de cien atletas de hasta 18 años.

En principio, Argentina competirá en todos los deportes que estableció la organización de Panamá 2026: ajedrez, atletismo, bádminton, básquet 3x3, béisbol, boxeo, esgrima, tenis, golf, judo, karate, levantamiento de pesas, fútbol bandera, tiro con arco, taekwondo, gimnasia, triatlón, natación, surf, fútbol, tenis de mesa, ciclismo, lucha y futsal.

La primera confederación en confirmar su lista fue la de natación, con la olímpca Agostina Hein entre sus nominados.

También fue oficializada la lista del atletismo, que integra el puntaltense Emanuel Quevin, especialista en lanzamiento de martillo.

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A propósito, el bahiense Guillermo Pera Vallejos —juez internacional— irá como jefe de la marcha, que en esta oportunidad, por la edad de los competidores, será de 5 mil metros.

En tanto, en el equipo de tiro con arco estará compitiendo Isabella Chorvat, quien es misionera de nacimiento pero reside en nuestra ciudad y representará al club Palihue.

Asimismo, aún restan que deportes de relevancia, como el fútbol, el futsal, el ciclismo, el tenis y el básquet 3x3, definan a sus competidores.

A continuación, la lista nacional al día de la fecha:

Atletismo

Juana Marino

Coral Di Silvestre Vega

Ornella Agustina Pérez

Olivia Conesa

Julieta Telias

Malena Coronel Romano

Lola Martina Verdini

Juana Echeverría

Pía Ileana Cáceres

Zoe Gorski

Irene Pernía Sissi

Briza Morena Flores

Paz Francucci

Emanuel Quevin

Lucas Nahuel Aquino

Pedro Valentín Olmos

Ian Bianchi

Máximo Evis

Santino Reynoso

Felipe Bond

Jonatan Pucheta

Agustín Bandiera

Bádminton

Máximo Rettig

Francesco Cappi

Milena Oliva

Tatiana Giménez

Boxeo

Tiziana Rodríguez

Jeremías Manzelli

Melanie Acevedo

Edgardo Nicolás Peralta

Santiago Giménez

Santino Zilli

Gimnasia artística

Martina Begnes

Eugenia García

Mora Arballo

Sofía Chimenti

María Luz Navarro

Levantamiento de pesas

Antonella Almaza

Luna Lupiañez

Luciana Franzolini

Jael Romero

Lara Wallingre

Valentina Lugo

Álvaro Matricardi

Nathaniel Villalba

Mauricio Mareco

Carlos Pintor

Román Talavera

Lionel Galarza

Lucha

Álvaro Miranda

Sofía Bazán

Facundo Barreto

Selena Cabral

Elías Salum

Samuel Spinaci

Laureano Verón

Rocío Flores

Yamila Proboste

Natalia Proboste

Santiago Chrisjohn

Benjamín Casas

Natación

Agostina hein

Cecilia Dieleke

Malena Santillán

Laila Chain

Liz Giovanna Dos Santos

Catalina Dos Santos

Luciana Verón

Guadalupe Angiolini

Pía Ponzo

Mía Di Pace

Matías Chaillou

Felipe García Berbel

Máximo Aguilar Macchion

Mateo Fontana

Laureano Hopmeier

Joaquín Giovacchini

Ciro Conrad

Mateo Mayer

Thiago Pizzini

Lautaro Lamberti

Surf

Juan Cruz Giannini

Felipe Mercado

Isabella Assmann

Mora Marcon

Taekwondo

Bautista Liendro

Leonel Imboden

Adriano Mazzanti

Marcos José Larivey

Mateo Gaona

Tatiana Brites

Delfina Rodríguez

Zoe Capolongo

Melissa González Vega

Camila Martínez

Martina Barroso

Santiago Corso

Tenis de mesa

Agustín Asmu

Franco Varela

Luciana Frías Paz

Alexia Salusso

Tiro con arco

Isabella Chorvat

Bianca Sofía González

Thiago Barbieri

Gabriel Tonina

María Belén Giménez

Carlos María Della Penna

Triatlón

Federica Carletto

Emmna Scliar

Santino Lucoratolo

Agustín Wendler

Los Juegos se realizarán del 12 al 25 de abril en Panamá.

Competirán, además de la delegación local, deportistas de Argentina, Aruba, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela.