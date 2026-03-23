A 20 días de los Juegos Suramericanos de la Juventud, así está conformada la delegación argentina
La comitiva ya superó los cien integrantes, aunque en varios deportes todavía no se oficializó la lista.
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.
Cuando restan apenas 20 días para el inicio de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, la delegación argentina no está oficializada por completo pero ya cuenta con más de cien atletas de hasta 18 años.
En principio, Argentina competirá en todos los deportes que estableció la organización de Panamá 2026: ajedrez, atletismo, bádminton, básquet 3x3, béisbol, boxeo, esgrima, tenis, golf, judo, karate, levantamiento de pesas, fútbol bandera, tiro con arco, taekwondo, gimnasia, triatlón, natación, surf, fútbol, tenis de mesa, ciclismo, lucha y futsal.
La primera confederación en confirmar su lista fue la de natación, con la olímpca Agostina Hein entre sus nominados.
También fue oficializada la lista del atletismo, que integra el puntaltense Emanuel Quevin, especialista en lanzamiento de martillo.
A propósito, el bahiense Guillermo Pera Vallejos —juez internacional— irá como jefe de la marcha, que en esta oportunidad, por la edad de los competidores, será de 5 mil metros.
En tanto, en el equipo de tiro con arco estará compitiendo Isabella Chorvat, quien es misionera de nacimiento pero reside en nuestra ciudad y representará al club Palihue.
Asimismo, aún restan que deportes de relevancia, como el fútbol, el futsal, el ciclismo, el tenis y el básquet 3x3, definan a sus competidores.
A continuación, la lista nacional al día de la fecha:
Atletismo
Juana Marino
Coral Di Silvestre Vega
Ornella Agustina Pérez
Olivia Conesa
Julieta Telias
Malena Coronel Romano
Lola Martina Verdini
Juana Echeverría
Pía Ileana Cáceres
Zoe Gorski
Irene Pernía Sissi
Briza Morena Flores
Paz Francucci
Emanuel Quevin
Lucas Nahuel Aquino
Pedro Valentín Olmos
Ian Bianchi
Máximo Evis
Santino Reynoso
Felipe Bond
Jonatan Pucheta
Agustín Bandiera
Bádminton
Máximo Rettig
Francesco Cappi
Milena Oliva
Tatiana Giménez
Boxeo
Tiziana Rodríguez
Jeremías Manzelli
Melanie Acevedo
Edgardo Nicolás Peralta
Santiago Giménez
Santino Zilli
Gimnasia artística
Martina Begnes
Eugenia García
Mora Arballo
Sofía Chimenti
María Luz Navarro
Levantamiento de pesas
Antonella Almaza
Luna Lupiañez
Luciana Franzolini
Jael Romero
Lara Wallingre
Valentina Lugo
Álvaro Matricardi
Nathaniel Villalba
Mauricio Mareco
Carlos Pintor
Román Talavera
Lionel Galarza
Lucha
Álvaro Miranda
Sofía Bazán
Facundo Barreto
Selena Cabral
Elías Salum
Samuel Spinaci
Laureano Verón
Rocío Flores
Yamila Proboste
Natalia Proboste
Santiago Chrisjohn
Benjamín Casas
Natación
Agostina hein
Cecilia Dieleke
Malena Santillán
Laila Chain
Liz Giovanna Dos Santos
Catalina Dos Santos
Luciana Verón
Guadalupe Angiolini
Pía Ponzo
Mía Di Pace
Matías Chaillou
Felipe García Berbel
Máximo Aguilar Macchion
Mateo Fontana
Laureano Hopmeier
Joaquín Giovacchini
Ciro Conrad
Mateo Mayer
Thiago Pizzini
Lautaro Lamberti
Surf
Juan Cruz Giannini
Felipe Mercado
Isabella Assmann
Mora Marcon
Taekwondo
Bautista Liendro
Leonel Imboden
Adriano Mazzanti
Marcos José Larivey
Mateo Gaona
Tatiana Brites
Delfina Rodríguez
Zoe Capolongo
Melissa González Vega
Camila Martínez
Martina Barroso
Santiago Corso
Tenis de mesa
Agustín Asmu
Franco Varela
Luciana Frías Paz
Alexia Salusso
Tiro con arco
Isabella Chorvat
Bianca Sofía González
Thiago Barbieri
Gabriel Tonina
María Belén Giménez
Carlos María Della Penna
Triatlón
Federica Carletto
Emmna Scliar
Santino Lucoratolo
Agustín Wendler
Los Juegos se realizarán del 12 al 25 de abril en Panamá.
Competirán, además de la delegación local, deportistas de Argentina, Aruba, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela.