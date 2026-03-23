Aprehendieron a un hombre por agredir a su expareja y portar un arma de fuego cargada

Un hombre de 57 años fue aprehendido anoche acusado de agredir a su expareja y de portar un arma de fuego, tras un operativo policial que se inició a partir de un llamado al 911 por un caso de violencia de género en un domicilio de avenida Colón al 1900.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho se registró alrededor de las 20:50, cuando personal del Comando de Patrullas acudió al lugar y se entrevistó con una mujer, quien denunció haber sido atacada mediante golpes de puño por su expareja, que ya se había retirado de la vivienda.

A partir de la información recabada, se montó un operativo cerrojo que permitió interceptar una camioneta Chevrolet S10 en la que se desplazaba el sospechoso. El procedimiento se concretó en calle Chaco al 200, donde los efectivos procedieron a la aprehensión de Carlos Viera.

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Durante la requisa del vehículo, los uniformados secuestraron un revólver calibre 32 marca Jaguar, que contenía siete municiones intactas, además de dos cuchillos, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

El imputado fue trasladado a la comisaría Quinta, con intervención de la UFIJ N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en el marco de una causa caratulada como lesiones e infracción al artículo 189 bis del Código Penal.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.