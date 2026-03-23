Cambio de nombres: Martínez Quarta reemplaza a Balerdi para la fecha FIFA

Leonardo Balerdi, defensor de la Selección argentina, fue desafectado de la convocatoria por una lesión y su lugar finalmente será ocupado por Lucas Martínez Quarta.

La Selección en esta doble fecha FIFA se enfrentará con sus pares de Mauritania y Zambia, en los que serán sus últimos partidos antes del Mundial de Estados Unidos, Qatar y México 2026.

“El futbolista Leonardo Balerdi queda desafectado de la nómina por lesión. En su reemplazo, el cuerpo técnico convoca a Lucas Martínez Quarta”, se detalló en el comunicado.

Si bien Balerdi ganó mucho terreno en el último año en la Selección argentina, su baja para estos encuentros podría perjudicarlo gravemente de cara a la lista final de convocados para el Mundial 2026.

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Martínez Quarta, por su parte, tendrá una muy buena oportunidad para mostrarse en estos amistosos y convencer al director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, de que lo convoque para el Mundial que empieza en solo 80 días.