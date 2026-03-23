Como el River de “Chacho” Coudet, Instituto también sumó a un ex Olimpo como ayudante de campo

“Después de 19 años vuelvo al club de mis amores. Dicen que uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz”, escribió Juan Manuel Cobo, ex volante de Olimpo en Primera división, en su cuenta de Facebook, tras convertirse en el ayudante de campo del DT Diego Flores en Instituto.

.“Hoy desde el otro lado de la línea pero con la misma pasión y el mismo amor por los colores más lindos del mundo”, señaló el cordobés, quien cumplió dos ciclos en el aurinegro de Bahía.

Su primer paso fue en la temporada 2010-2011, con 34 cotejos y 2 goles, y regresó en la 2014-2015, con 45 presencias y 2 tantos.

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En su primera estadía integró el planrtel orientado por Omar De Fellippe, quien después lo integró al cuerpo técnico campeón de la Copa Argentina 2024 con Central Córdoba de Santiago del Estero.

“Muchas gracias Diego Flores por sumarme a tu proyecto. Gracias a todo el CT por recibirme con tanta buena onda”, argumentó el mediocampista de 41 años, quien en el olimpiense compartió equipo con Damián Musto, hoy AC de Eduardo “Chacho” Coudet en River.

Cobo surgió en las inferiores de la Gloria y fue parte de la plantilla que logró el ascenso en 2004.

Cuenta con una extensa carrera como futbolista: debutó en el albirrojo cordobés en 2003 y luego pasó por Elche de España, Thrasyvoulos de Grecia, Olimpo, Arsenal de Sarandí (donde fue campeón en Primera), O’Higgins de Chile, Argentinos Juniors, Banfield, Independiente Rivadavia y hasta un recorrido por el ascenso italiano. Su regreso, ahora desde otro rol, suma identidad, conocimiento del club y una mirada cercana a lo que Instituto necesita.