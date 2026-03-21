El actor John Malkovich compartió una cena con Jorge Macri en una parrilla en Palermo

El actor estadounidense John Malkovich cenó este viernes con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su esposa, la periodista María Belén Ludueña, en la parrilla Don Julio del barrio porteño de Palermo.

Fuentes oficiales informaron que Malkovich llegó a la Ciudad de Buenos Aires como parte de la gira internacional que lleva adelante el productor Diego Kolankowsky, quien lo invitó a disfrutar junto a Macri.

El director de cine, de 72 años, participará de una charla abierta, la única en todo el país, el próximo jueves en el Teatro Alvear de la calle Corrientes.

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Malkovich presentará la obra El Infame Ramírez Hoffman, basada en textos del autor chileno Roberto Bolaño que combina actuación, literatura y música con un trío que interpreta a Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi, Erik Satie y Alberto Iglesias.

La única función de la pieza teatral se llevará a cabo en el Teatro Ópera