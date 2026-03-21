Una Licenciada en Ciencias de la Educación logró el mejor promedio

Una flamante Licenciada en Ciencias de la Educación se convirtió en la graduada más destacada al obtener en mejor promedio en la 414ª Colación de Grados de la Universidad Nacional del Sur.

Ailén Aguinaga obtuvo 9,67 puntos a lo largo de su desempeño académico por la casa de Altos Estudios resultó la egresada más distinguida.

El acto de entrega de diplomas se llevó a cabo en el Aula Magna, de avenida Colón 80, y fue presidido por el doctor Daniel Vega, rector de la UNS.

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El listado completo de flamantes profesionales es el siguiente:

Médico: Matías Agustín Atencio, María Florencia Avila, María Milagros Bardal, Aldana Valeria Beker, Candelaria Blanco, Tomás Bravi Mariño, Maité Carrizo Marino, Matías Daub, Abril Agustina De Dios, Fanny Desiderio, Cristian Alejandro Domínguez Fernández, Manuel Agustín Domínguez, Milagros Espil Peredo, Delfina Etman, Agustina Bahía Fernández Brescacin, Agostina Fernández Monge, Nahuel Daiana Belén Gallegos, Tobías Gastón García, Paloma Rafaela Giannini, Julieta González Fiorda, Jimena González Valle, María Sol González, Manuela Gregorio Roppel, Abril Gregorio, Celina Aldana Guanuco, Francisco Guerrero, Manuela Lagae, Clara Luro, Rocío Jael Mandrini, Leila Soledad Manosalva, María Luz Martínez Peter, Luciana Sofía Mas Lamandía, Marianela Mattiozzi, Ludmila Micol Mendía, Yamila Nayla Miguel.

Rodrigo Maximiliano Nahuelfil, Azul María Narvarte, Matías Nicolás Nivella, Delfina Ochua, Valentina Odriozola, Candela Papalardo, Eliana Valeria Pareja Obregón, Lourdes Ayelén Pecci, Julieta Persichini, Camila Pierdominici.

Macarena Pinedo, María Candela Polak, Lucía Aylén Quiroga Allende, Julián Rampoldi Crunger, Juliana Redondas Irisarri, María Candela Rey, María Sol Salum, Paloma Santamaría, Florencia Luján Schlosser.

María Sol Sierra, Zahira Paula Sifuentes Trujillo, Lucía Belén Suay, Rocío Sánchez, Ana Paula Talmón, Agostina Dana Villa, Marianella Vitale Cappa, Candela Weinmeister Diez y Luana Giselle Yañez Dominguez.

Doctor en Ciencias de la Administración: Patricia Alejandra Morales.

Doctor en Física: Julián Antonio Villarreal Murúa.

Especialista en Bioquímica Clínica, Área Parasitología: Juan Ignacio Muñoz y Mirna Eliana Sewald.

Ingeniero Agrónomo: Agustín Axel Amiott, Pedro Nicolás Sotro y Benjamín Sportelli.

Bioquímico: María Luz Alcaraz, María Sol Filoni y Camila Miguez.

Farmacéutico: Martina Themtham e Iara Daniela Visbeek.

Licenciado en Administración: Lucía Andrea Di Giulian, Mariquena Güera y Manuel Alejandro Rueda.

Licenciado en Ciencias de la Educación: Ailén Aguinaga y Trinidad Hoffman.

Enfermero: Valentina Barreiro, Nerina Jazmín Ledesma, Azul Marlene Luere, Karen Graciela Moretti y Marianela Vega.

Licenciado en Enfermería: María Ximena Acrogliano, Mariana Soledad Lulko, Sol María Ríos Lastra y Sofia Stalldecker.

Ingeniero en Computación: Jorge Javier Graff.

Ingeniero en Sistemas de Información: Facundo Agustín Alvarado.

Arquitecto: Valeria Ariana Carrasco, Lucía de Palma y Ana Cecilia Pérez Sanhueza.

Licenciado en Turismo: Trinidad Inés Schulz.

Licenciado en Ciencias Geológicas: Sofía Belén Ciarrochi.

Profesor en Historia: Francisco Daniel Fernández, Facundo Lucio Gurrea.

Ingeniero Civil: María Paz Almirón, Abril Etcheverry Vita y María Jazmín Schamun.

Ingeniero Mecánico: Leandro Antón.

Técnico Universitario en Sistemas Electrónicos Industriales Inteligentes: Ignacio Luayza.

Técnico Universitario en Operaciones Industriales: Johanna Stefania Berenguer.

Profesor en Matemática: Damaris Joana Vidal.

"Es un orgullo poder decirlo: somos egresados de la UNS"

Milagros Espil Peredo, médica

Agradezco el honor de haber sido elegida para decir estas palabras y representar a todos ustedes. Espero estar a la altura de esta enorme responsabilidad.

Colegas… lo logramos.

Llegó el día que tantas veces imaginamos. Sabemos que estamos en un momento de incertidumbre, que se vienen grandes decisiones por tomar. Pero que eso no opaque este instante, en el que se reconoce el esfuerzo de todos estos años.

Paremos el tiempo un segundo y observemos este momento… disfrutémoslo, para guardarlo en nuestra memoria.

Nuestro comienzo no fue como lo imaginamos. Iniciamos la carrera en un contexto extraordinario: año 2020, plena pandemia. Fueron tiempos difíciles, atravesados por pérdidas familiares y por desafíos en nuestra salud mental. Nos conocimos a través de una pantalla, pero eso no impidió construir vínculos que, sin duda, van a perdurar.

Por eso, quiero agradecer profundamente lo compartido en este camino. A nuestros amigos… hoy colegas. Caminamos juntos durante seis años, y deseo que, más allá de los rumbos que cada uno tome, sigamos encontrándonos en ese recorrido. Fueron años de esfuerzo y sacrificio, de largas horas de estudio… pero siempre compartidas. Y eso no tiene precio. Sin ustedes, esto no hubiera sido posible.

Hoy se reconoce algo que fuimos construyendo día a día: la constancia y la resiliencia. Cada uno de nosotros sabe lo que significa este título, todo lo que hay detrás: esfuerzo personal, tanto en lo emocional como en lo académico, y también el sostén incondicional de nuestras familias y amigos.

Este título es de todos. Es un logro compartido.

Algunos son de esta ciudad, otros vinimos de la zona, y otros de aún más lejos. Y muchos —en lo personal, me incluyo— somos los primeros en nuestra familia en alcanzar un título universitario. Gracias a nuestras familias por confiar, por acompañar desde el primer día y por darnos la oportunidad de recorrer este camino.

Gracias a la Universidad Pública, a nuestros docentes y autoridades, que incluso en contextos adversos siempre mostraron compromiso y dedicación. Y gracias especialmente a aquellos docentes que, con empatía y vocación, nos inspiraron y despertaron en nosotros el deseo por el camino que hoy empezamos a definir.

Porque además de formarnos como profesionales, nos llevamos algo igual de valioso: el aprendizaje humano. La importancia de acompañar, de ser parte de la vida de otros sin dejar de reconocernos como pares. El valor del trabajo en equipo, entendiendo que la rueda solo gira cuando lo hace en conjunto.

Es un orgullo poder decirlo: somos egresados de la UNS.

Hoy cerramos una etapa, pero también comienza otra. Una que recién empezamos a trazar. Nos entusiasma, pero también nos desafía. Hoy recibimos un título, pero también asumimos una responsabilidad. Y estamos preparados. Tenemos las herramientas para afrontarla y construir nuestro camino con responsabilidad y compromiso.

Para finalizar, quiero compartir una frase que representa lo que deseamos para nuestro futuro:

“Que nunca el título pese más que nuestros valores, ni el conocimiento más que nuestra humanidad.”

De corazón, muchísimas gracias.

"El título que recibimos es la materialización del esfuerzo, la perseverancia y los sueños"

Sofía Ciarrochi, Licenciada en Ciencias Geológicas

Hoy, 20 de marzo de 2026, es un día especial: es uno de esos días que quedará plasmado en la memoria de muchos. Hoy, 45 estudiantes recibiremos nuestro tan anhelado título; el mismo que marca el fin de nuestra etapa estudiantil para definirnos, finalmente, como profesionales. Y no se trata solamente de un logro académico, detrás de este hay mucho más. Mediante unas breves palabras, buscaré expresar lo que este logro significa para mis compañeros, para nuestras familias, amigos y todas aquellas personas que transitaron este camino junto a nosotros.

El título que recibimos es la materialización del esfuerzo, la perseverancia y los sueños. Para muchos, implicó estar lejos de casa, adaptarse a una nueva ciudad y a nuevas costumbres. Para otros, el reto de conocer nuevos compañeros, docentes y rutinas. Para tantos más, el enorme desafío de equilibrar el trabajo, la familia y la carrera. Hoy, todo ese sacrificio encuentra su recompensa.

La Universidad Nacional del Sur no solo nos proporcionó una formación académica de excelentísima calidad, pública y gratuita; nos brindó un segundo hogar y, en muchos casos, un espacio de contención. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado más horas en las sedes de Alem y Palihue que en nuestras propias casas? Incontables mates en las salas de lectura, almuerzos y cenas en el comedor y tantas emociones compartidas en los pasillos. La Universidad nos dio amigos y colegas que hicieron nuestro recorrido más cálido y divertido.

El paso por esta institución nos forma como profesionales con capacidad crítica, ética y responsabilidad social. La universidad, nos brindó las herramientas para ser personas con carácter y capacidad resolutiva. Nos permitió adoptar un compromiso social fundamental a través de programas de extensión y voluntariados. E incluso, más allá de las aulas, nos acercó al deporte, al arte y a la cultura, enriqueciendo una parte fundamental del ser. Por todo esto, no quedan más que palabras de agradecimiento para este establecimiento y para quienes lo sostienen. Hoy más que nunca, defendamos esto que nos perteneció, para que otros puedan también transitarlo. Defendamos la educación pública.

El título que recibiremos hoy, también representa los sueños, el esfuerzo y el sostén de nuestros padres, abuelos, hermanos y amigos. Ellos transitaron este camino a la par nuestro, alentándonos a seguir y escuchándonos en los momentos difíciles. Es una fortuna poder agradecerles a cada uno de ustedes; este día también les pertenece.

Hoy no solo es el cierre de una gran etapa en nuestras vidas, es el comienzo de otra. Una colmada de incertidumbres, pero también de nuevas oportunidades y desafíos. Sepamos honrar nuestra profesión con responsabilidad y lealtad. No nos olvidemos de dónde venimos ni a dónde queremos ir.

Felicitaciones a todos y todas. Que el futuro nos encuentre colmado de éxitos.

"Este acto no puede ni debe tomarse como una simple ceremonia de rutina"

Dr. Claudio Lexow, Director Decano del Departamento de Geología

Estas palabras las organicé referenciando tres etapas: pasado, presente y futuro.

Para hablar del pasado, los geólogos somos mandados a hacer, enseguida descolgamos los millones de años y desubicamos a todo el mundo. Esto lo comento porque se me ocurrió una semejanza entre las capas sedimentarias de una roca, que imagino tendrán presente, tipo las del Cañón del Colorado, con las colaciones de grado.

Las rocas sedimentarias guardan en sus capas características tales como tipo de clima, energía del ambiente, presencia de vegetación, etc., mientras que las distintas colaciones de grado también representan características particulares del momento: sociales, económicas, políticas, etc. y en muchas oportunidades varias de ellas pueden agruparse dentro de un evento mayor. Por ejemplo, esta colación de grado, junto a todas las de este 2026, se encuentran dentro del año aniversario número 70 de la UNS.

Pocos años para la escala geológica, pero muchos y muy representativos para una institución como la nuestra, atendiendo, también, a la edad de la ciudad de Bahía Blanca. Pero, para no irnos hacia otros temas, volvamos a lo que señalé inicialmente, y hablemos en principio del pasado. ¿Pero el pasado referido a qué? Bueno, el pasado referido a los años anteriores a esta fecha, 4, 5 o más años dependiendo del caso y de la carrera.

Hoy nos encontramos ante un nuevo acto de colación de grado, el 414, donde ustedes, graduadas y graduados, son los actores protagonistas de una película en donde se han entrelazado incontables historias mínimas, construidas a partir de las vivencias de transitar la UNI, como le decimos con cariño.

Sin lugar a dudas, hoy no son las mismas personas que ingresaron hace años atrás, recorriendo con curiosidad los espacios, interactuando por primera vez en las clases…en esa evolución algunos habrán continuado con la férrea determinación de terminar la carrera elegida, otros habrán buscado alternativas hasta encontrar el camino deseado, pero, eso sí, todos evolucionaron a través de los pasillos de la universidad para llegar hasta acá. Ese camino no solo los condujo a las aulas, fueron otros los espacios donde está la otra parte de ese enriquecimiento personal que los ha transformado, los condujo a compartir experiencias en la biblioteca, en los centros de estudiantes, en el comedor, practicando deportes, realizando actividades extracurriculares y otras tantas más. También se hicieron de nuevas amistades, muy diferentes a aquellas de la infancia, pues estas enarbolan, sin duda, otros valores que han comenzado a gestarse. Claro está, que la principal fuente de cambio la encontraron en todo lo acontecido en las aulas, laboratorios y viajes de estudio en donde supieron, con perseverancia, atesorar el mayor capital entregado: el conocimiento científico.

Pero también, en esta película hay actores secundarios muy importantes: los familiares y amigos. De la familia ustedes obtuvieron no solo el apoyo económico sino también afectivo y contenedor, el acompañamiento constante que en instantes más estallará en lágrimas de felicidad y emoción. De las amistades obtuvieron lo mejor, tanto las de la infancia como las actuales, son esas que en todo momento están, tanto en las buenas como en las malas.

Pero en la película que nos imaginamos también están los actores extras, que han apoyado directa o indirectamente este desarrollo y tránsito de ustedes por la universidad, son los docentes y no docentes que la integran.

Los docentes que supieron transmitir su experiencia y compartieron espacios y tiempo, que en muchos casos pudieron haberse extendido no solo a las consultas habituales sino a actividades de tutorías, extensión e investigación. Son quienes, a través de distintos procesos educativos integrales, en un entorno de constante cambio, han facilitado, la posibilidad de adquirir ciertos conocimientos y destrezas técnicas, espíritu crítico y social, que les va permitir su incorporación a la nueva etapa que se avecina.

Los no docentes, que con su labor muchas veces menos visibilizada, administración, mantenimiento, choferes, son fundamentales sostenedores para que la docencia e investigación se desarrollen. Son parte del acompañamiento, estructural y certificado de sus legajos, que nacieron cuando completaron la ficha de inscripción y se transforman en el título, que en minutos tendrán en mano.

Hoy mencioné que iba también a hacer una referencia al Presente. Es inevitable no mencionar la situación que estamos viviendo en cuanto al desfinanciamiento del sistema universitario por parte del PEN. La educación universitaria, gratuita, con autonomía y cogobierno, es el pilar fundamental para el crecimiento de nuestro país, y en la cual cada ciudadano tiene el derecho de participar. El deterioro de sus bases y fundamentos no solo impacta en la calidad y el desarrollo de las actividades académicas, científicas y de extensión, sino que revela el riesgo de degradación institucional en el futuro inmediato. Sabemos, que es responsabilidad del estado nacional garantizar ese derecho y por eso estamos reclamando.

El presente también nos ofrece este momento: el Acto de Colación de Grados, que más allá del significado que tiene para cada uno de ustedes, de alegría para sus familias y amigos e incluso para nosotros que hemos participado en su formación, este acto no puede ni debe tomarse como una simple ceremonia de rutina, sino que, a partir del juramento, que tendrá lugar en breve, establecerán un compromiso y una deuda con quienes, les posibilitaron habitar esta casa de estudio. Ustedes obtendrán este diploma en una universidad pública, sostenida por el aporte de una sociedad que cree y anhela, que, con el ejercicio de la profesión, ayuden a construir un futuro más justo e inclusivo. Por eso, cada día, deben recordar y honrar esa deuda, utilizando la valiosa herramienta del conocimiento que les otorgó su paso por la Universidad, con profesionalismo e integridad moral, al servicio de valores éticos y solidarios.

Mencioné la palabra futuro y eso abre las puertas al último tramo de mi intervención. Claramente, hablar del futuro es proyectarse hacia un terreno de incertidumbre, en donde se valorizan expectativas y planes, pero también en el horizonte, y a veces al alcance de la mano, hay dos conceptos que se presentan: éxito y felicidad. Y en este sentido voy a hacer referencia, no a palabras propias, sino de autores que tengo de lectura frecuente. Con respecto al éxito, Epicteto señaló que “no radica en la riqueza, la fama o el poder, sino en la virtud, la libertad interior y el dominio de uno mismo. El verdadero éxito es vivir conforme a la razón, aceptando lo que no controlamos y gestionando con sabiduría nuestras propias acciones y juicios”. En otras palabras, el verdadero éxito de una persona no se mide por lo que acumula, sino por el bien que hace en sus semejantes. En cuanto a la felicidad decir que no se trata de un destino, sino una elección diaria, y voy a traer unas palabras de Jean Paul Sartre, que aplican para lo que viene a continuación de este día para ustedes, “la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace”.

Nada más, muchas gracias y ¡éxitos!

