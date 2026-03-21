Murió el periodista y radioaficionado Carlos Almirón

Este sábado se produjo el deceso del periodista Carlos Almirón, uno de los íconos de la televisión y la radiofonía bahiense.

Nacido en Jacinto Aráuz (La Pampa) le cabe el título de personalidad del periodismo deportivo local. Fue testigo de casi todo lo ocurrido en el deporte de la ciudad en los últimos 60 años. Miles de partidos, resultados, análisis y entrevistas... Unió generaciones del deporte bahiense y por ello es parte de la historia misma.

Almirón llegó a nuestra ciudad para completar la escuela primaria y encarar el Secundario en el Colegio Don Bosco, donde fue compañero de curso del montañista bahiense Mario Serrano.

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Su pasión por el deporte lo tuvo en dos roles: como protagonista y como testigo privilegiado. En lo primero fue futbolista en El Nacional, practicó sóftbol en los Yankees, rugby en Pingüinos y básquetbol en Deportivo Norte. Y con lo segundo, el periodismo, algo tuvo ya desde chico a partir de 1953, cuando conducía los actos escolares.

Periodismo: inicios

Un día, de manera casual en la calle, Almirón se cruzó con el periodista Luis Pedro Ponte. Le dijo: "Quiero estudiar Periodismo". Ahí mismo Ponte lo llevó al Círculo de Periodistas a inscribirlo en el primer curso.

A los 20 años su talento le dio impulso a una trayectoria que perduró por 45 años: debut radial en Olimpia Deportiva (LU2), 32 años de trayectoria en LU3, otros 15 en Canal 7 y otros 14 en lo que primero fue TV Cable y hoy es Cablevisión. Por supuesto, alternando en medios y actividades.

"Con el deporte que viví más cosas gloriosas fue con el básquetbol. Justo enganché la etapa de oro, que comenzó en el '66 en Jujuy. No estuve en esa, estuve en la recepción en el Teatro Municipal. Pero sí estuve a partir del '67 en Paraná y de forma ininterrumpida hasta el '77. Toda la etapa de gloria de Provincia (Buenos Aires) con la base de Bahía en los campeonatos Argentinos. Viví la etapa de oro de Fruet, Cabrera y De Lizaso. Viví lo que para mí fue el hito más importante del deporte de la ciudad en su historia: la noche en que la selección bahiense le ganó al campeón mundial Yugoslavia, en la inauguración del estadio Norberto Tomás (Olimpo) en el '71", recordó en una entrevista con "La Nueva." en marzo de 2021, cuando la pandemia de Covid-19 daba sus últimos coletazos.

Carlos superó un techo profesional en la ciudad con su incursión en el boxeo. Se proyectó a Buenos Aires y durante dos años, los sábados, hizo las notas radiales desde los camarines del Luna Park para el exitoso ciclo Cabalgata Deportiva Gillette, encabezado por “Fioravanti”.

Un hito fue cubrir para LU3 en Venezuela (año '77) y junto a Miguel Romay, la pelea por el título mundial súper liviano que tuvo al bahiense Carlos María Giménez como protagonista, frente al colombiano Antonio Cervantes (apodado Kid Pambelé).

Veterano de Malvinas

Almirón es veterano de Malvinas. Por iniciativa propia se alistó como personal civil para ser corresponsal militar del Ejército. Fue quien llevó desde las islas a Comodoro Rivadavia los VHS con los reportes informativos que luego pasaba ATC.

“Estuve en Malvinas desde el 4 de abril hasta los primeros días de mayo (1982). Si bien fui de uniforme, no tenía grado militar y no estaba protegido por la Convención de Ginebra. Si me capturaban me podían ejecutar. Por eso cuando se acentuaron los combates llegó una orden para retirar a todo el personal sin grado militar. Entre ellos, todos los radioaficionados que permanecían en los cerros. De puro guapos se instalaron allí con sus equipos pero sin la ropa correspondiente, vestidos con jeans y mocasines. Fijaban posición y pasaban información a una central en Puerto Argentino”, recordó en la entrevista.

Ver esos actos de entrega por la Patria lo impactaron al punto de convertirse en radioaficionado al volver (LU7DSY).

Justamente el último jueves había realizado un posteo en su perfil en Facebook sobre la inauguración de una repetidora de VHF y UHF en Salta.