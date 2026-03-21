"El cuadro robado", en el ciclo de Los Amantes del Cine

Continuando con sus estrenos de cine de autor destinado a cinéfilos, el Círculo De Amantes Del Cine estrenará "El cuadro robado", del realizador francés Pascal Bonitzer.

Bonitzer (1946) es actor, guionista y director. Como guionista ha trabajado con grandes nombres del cine francés como Jacques Rivette, André Techiné, Raoul Ruiz o Chantal Akerman. Su primer film fue "Encore" (1996). En su obra se destacan "Nada sobre Robert" (1999), "Pequeñas heridas" (2003) y "Buscando a Hortencia" (2012), entre otras.

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También escribe para la "Cahiers Du Cinema" y es autor de varios libros sobre teoría del cine. En su argumento André Masson, subastador de la famosa casa de subastas Scottie's, recibe una carta en la que se afirma que se ha encontrado un cuadro de Egon Schiele en la casa de un joven obrero de Mulhouse.

Muy escéptico, acude al lugar y se ve obligado a afrontar los hechos: la obra es auténtica, una obra maestra desaparecida desde 1939, expoliada por los nazis. André ve en este descubrimiento la cumbre de su carrera, pero también el inicio de una batalla que podría ponerla en peligro. Afortunadamente, va a contar con la ayuda de su ex mujer y colega Bertina, y de su caprichosa aprendiz Aurore.

La proyección es de tipo privada para los miembros del Círculo De Amantes Del Cine pero quienes deseen sumarse serán bienvenidos solo si se respeta la condición SINE QUA NON de no usar los smart-phones (celulares) en ninguna de sus funciones ni smartwatchs durante la proyección. "El cuadro robado" se estrenará este domingo 22 de marzo y el martes 24, en el Cine Visual, a las 19:30. No se permite el ingreso a la sala una vez comenzada la proyección