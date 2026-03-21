Milei en Hungría: prometió que terminará de “exterminar la inflación” para fines de 2027

El presidente Javier Milei disertó en la cumbre de la CPAC que se realizó en Hungría donde prometió que terminará de "exterminar la inflación" en la Argentina a finales de 2027. Durante su discurso destacó los logros de su gestión como la reducción del gasto público, el proceso de desinflación y la llegada de inversiones. Se refirió además al conflicto energético por la guerra en Medio Oriente y elogió a Donald Trump y al primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Milei aseguró haber “bajado el gasto del Estado” en menos de un año. “En el lapso de seis meses hicimos un ajuste cercano a 15 puntos del PBI y le devolvimos a los argentinos de bien cerca de US$90.000 millones. Fruto de tomar estas medidas, hemos logrado bajar la pobreza del 57% al 30%”, sostuvo.

En otro tramo, el mandatario argentino le dedicó unas palabras al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, con quien dijo compartir “una fraternidad personal y un sentimiento de admiración mutuo”.

"Hungría y la Argentina son dos naciones que están abrazando los vientos de cambio. Por eso apoyamos iniciativas como el Board of Peace del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cuando países que comparten principios que actúan con decisión y coordinación se logran avances reales sin quedar atrapados en la inercia que muchas veces paraliza a ciertos organismos internacionales. Creemos en una diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz", relató Milei.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por otra parte, el libertario celebró la posible intervención de Donald Trump en Cuba y vaticinó que "antes de mitad de año" el país sea libre. "Qué decir de Cuba, que tras casi 70 años de una supuesta revolución infantil que solo le importaba a la familia Castro dejaron una población sumida en la miseria y esta semana tuvieron que anunciar un cambio de modelo económico. Seguramente, antes de mitad de año con el liderazgo de ese gran hombre, que es Donald Trump, probablemente veamos a Cuba libre".

Al cierre de su discurso, el presidente Milei se refirió al conflicto en Medio Oriente y afirmó que "la Argentina está en condiciones de garantizar la seguridad energética de Europa". "Estamos viviendo una fiebre del oro en inversiones, para 2030 exportaremos arriba de US$30.000 millones por año", señaló

“Europa busco durante años la independencia energética, nosotros le ofrecemos algo mejor: un socio confiable con reservas enormes y un Gobierno que honra sus contratos”, concluyó. (TN)