Javier Milei mantuvo una reunión bilateral con el presidente de Hungría
El argentino concentra una agenda de actividades vinculadas a la derecha global en el país europeo. Se trató de un encuentro en el Palacio Sándor.
El presidente Javier Milei se reunió con su par Tamás Sulyok, en la previa de su encuentro con Viktor Orbán en Budapest, Hungría.
El acercamiento se dio en el marco de una agenda exprés en el país europeo, concentrada en actividades políticas, académicas y de posicionamiento internacional, en línea con su participación en espacios afines a la derecha global.
El mandatario argentino viene sosteniendo una agitada agenda de viajes, desde la Argentina Week en EE. UU., pasando por Chile, para asistir a la asunción de José Antonio Kast y la ciudad de Córdoba, para dar un discurso en la Bolsa de Comercio, entre otros puntos.
La actividad con Sulyok fue un encuentro bilateral en el Palacio Sándor como previo a reunirse con Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno.
Entre otras de las actividades, Milei dará un discurso en el cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro que reúne a referentes y dirigentes de partidos de derecha a nivel internacional. Su presencia se inscribe en su estrategia de fortalecer vínculos con líderes y espacios ideológicos afines. (Ámbito)