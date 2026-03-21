Javier Milei fue recibido por Víktor Orban en Hungría
Los mandatarios mantuvieron un encuentro en Budapest. El presidente argentino disertará en un foro de ultraderecha.
El presidente Javier Milei fue recibido por su par de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor, y luego mantuvo un encuentro con el primer ministro Víktor Orban.
Milei está acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
A las 12 (7 hora argentina), el mandatario y Sulkok se reunieron en la residencia oficial de la ciudad de Budapest, al tiempo que posteriormente conversó con Orban en Karmelita Monastery of Buda (Karmelita kolostor).
A su vez, el libertario disertará en en la Ceremonia de Cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro de ultraderecha, encabezado por el director CPAC Hungría, Miklós Szanth. (NA)