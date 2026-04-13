Motosierra: el gobierno recortará el presupuesto de todos los ministerios

El presidente Javier Milei ordenó a los ministros de las 9 carteras disponer una reducción del 2 % de los gastos corrientes y del 20 % los de capital. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, transmitió la disposición durante la reunión que tuvo lugar el pasado lunes en Casa Rosada, aunque recién se confirmó hoy.

La decisión alcanza a los ministerios de Salud, Interior, Desregulación y Transformación del Estado, Economía, Seguridad, Justicia, Defensa, Relaciones Exteriores y Capital Humano. El plazo establecido para concretar los achiques es el jueves 30 de abril.

El día previo, Adorni deberá hacer frente a su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados, donde recibió más de 4500 preguntas de los bloques opositores.

Luego de la filtración de la compra de propiedades y la polémica por sus viajes, en Balcarce 50 debatieron la necesidad de que Adorni se muestre activo en la dinámica de gestión para intentar correr de agenda la causa que suma nuevos testimonios a diario.

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En la administración libertaria niegan que la solicitud a las carteras afecte la dinámica y el funcionamiento de las mismas, y aseguran que cada uno de los ministros deberá establecer prioridades. Además, remarcan que los números pedidos son “mínimos”.

Este lunes, el ministro coordinador se mostrará junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una actividad que se desarrollará en el Instituto Malbrán cerca del mediodía. Lo harán escoltados por el ministro de Salud, Mario Lugones, que atraviesa un conflicto en el ministerio por la falta de pago con las prestaciones de PAMI.

A la espera de los funcionarios, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que prepara repudios, escraches y protestas en el organismo.

La foto entre Adorni y Milei podría repetirse el próximo jueves en Vaca Muerta, y para el próximo viernes está prevista una nueva reunión de mesa política que coordina el exvocero presidencial para retomar la agenda legislativa. (Agencia Noticias Argentinas)