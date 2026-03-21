Bahía Blanca | Sabado, 21 de marzo

14.6°

Bahía Blanca | Sabado, 21 de marzo

14.6°

Bahía Blanca | Sabado, 21 de marzo

14.6°
Crónicas de pequeñas cosas.

Las cuatro estaciones

No es solo cuestión de clima. Lo que está en juego es la vida misma en la tierra tal como hasta ahora la conocíamos.

Estaba cantado. A cada verano le llega su otoño. Astor Piazzolla lo inmortalizó y "Otoño porteño" es universal.

No hay invierno que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Este será intenso, lo surfearemos rápido y entretenidos con el mundial de fútbol. Si la guerra continúa y el precio del gas trepa por las nubes, habrá que abrigarse porque las estufas trabajarán a reglamento.

La primavera parece lejana pero está a la vuelta del almanaque. La placa roja de un canal de noticias podría anunciar: "Faltan 180 días para la primavera".

Sin embargo, algo ya no encaja. Las estaciones, que durante siglos fueron un reloj de precisión, ahora se descompaginan. La primavera se adelanta o llega tarde, el verano irrumpe sin pedir permiso, el otoño está en crisis de identidad  y el invierno con frecuencia, es una sombra de lo frio y duro que fue.

Los animales no tienen almanaque, viven confundidos. Las aves migran tarde o se quedan donde están, los árboles brotan una y otra vez, las flores se abren fuera de tiempo. El cambio climático los han desorientado.

A nosotros también.

Antes, cada estación era de manual. Aromas, luces y temperatura reconocibles. Junio siembra, septiembre brote, enero estallido. Hoy esos límites son difusos. Y confusos.

Las cuatro estaciones eran, en el fondo, nuestras hojas de ruta. Ordenaban los años y la vida. El sacerdote veneciano Antonio Vivaldi las describió magistralmente a puro pentagrama y violín.

Todo pasa y todo llega. Hacemos camino al andar y, al volver la vista atrás —dice Joan Manuel Serrat— se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.

Para los que disfrutamos andar por la orilla del mar de un lado para otro con sonidos de rompiente y la mirada perdida, Serrat vuelve a decirnos al oído:

Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.

La naturaleza avisa, las cuatro estaciones no son lo que eran. Y no es solo cuestión de clima. Lo que está en juego es la vida misma en la tierra tal como hasta ahora la conocíamos.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Básquetbol.
La ciudad.
Economía y campo.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE