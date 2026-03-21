Néstor Machiavelli [email protected] Periodista, conductor y realizador televisivo, columnista en medios de difusión nacional. Nativo de Coronel Dorrego, alterna residencia entre Sauce Grande y Capital Federal. Conduce el ciclo ESAS PEQUEÑAS COSAS en BVC Bahía Blanca.

Estaba cantado. A cada verano le llega su otoño. Astor Piazzolla lo inmortalizó y "Otoño porteño" es universal.

No hay invierno que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Este será intenso, lo surfearemos rápido y entretenidos con el mundial de fútbol. Si la guerra continúa y el precio del gas trepa por las nubes, habrá que abrigarse porque las estufas trabajarán a reglamento.

La primavera parece lejana pero está a la vuelta del almanaque. La placa roja de un canal de noticias podría anunciar: "Faltan 180 días para la primavera".

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Sin embargo, algo ya no encaja. Las estaciones, que durante siglos fueron un reloj de precisión, ahora se descompaginan. La primavera se adelanta o llega tarde, el verano irrumpe sin pedir permiso, el otoño está en crisis de identidad y el invierno con frecuencia, es una sombra de lo frio y duro que fue.

Los animales no tienen almanaque, viven confundidos. Las aves migran tarde o se quedan donde están, los árboles brotan una y otra vez, las flores se abren fuera de tiempo. El cambio climático los han desorientado.

A nosotros también.

Antes, cada estación era de manual. Aromas, luces y temperatura reconocibles. Junio siembra, septiembre brote, enero estallido. Hoy esos límites son difusos. Y confusos.

Las cuatro estaciones eran, en el fondo, nuestras hojas de ruta. Ordenaban los años y la vida. El sacerdote veneciano Antonio Vivaldi las describió magistralmente a puro pentagrama y violín.

Todo pasa y todo llega. Hacemos camino al andar y, al volver la vista atrás —dice Joan Manuel Serrat— se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.

Para los que disfrutamos andar por la orilla del mar de un lado para otro con sonidos de rompiente y la mirada perdida, Serrat vuelve a decirnos al oído:

Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.

La naturaleza avisa, las cuatro estaciones no son lo que eran. Y no es solo cuestión de clima. Lo que está en juego es la vida misma en la tierra tal como hasta ahora la conocíamos.