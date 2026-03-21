Rotación del viento y ráfagas de hasta 65 km/h: así estará la tarde del sábado

Tras el ingreso de un frente frío durante la mañana de este sábado, se espera un cambio marcado en la dirección del viento en la ciudad, con ráfagas que podrían alcanzar entre 50 y 65 km/h por la tarde.

En el momento de ese cambio y durante las tres horas posteriores, podrían registrarse intensidades elevadas en gran parte de la provincia de Buenos Aires. La alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) abarca a Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino y Monte Hermoso, con posibilidad de valores más altos en zonas serranas y sectores costeros.

Según el servicio Satelmet, la jornada tendrá una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 22 °C.

Por la mañana, el cielo estará mayormente cubierto, con precipitaciones intermitentes. El viento soplará desde el sudoeste, con intensidad moderada y algunas ráfagas. La visibilidad será buena.

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Durante la tarde, el ambiente se mantendrá templado, con nubosidad variable. El viento continuará moderado, rotando hacia el oeste. El índice de radiación ultravioleta será alto, mientras que la visibilidad no presentará inconvenientes.

Hacia la noche, se espera un descenso térmico, con cielo poco nuboso y una temperatura cercana a los 14 °C hacia la medianoche.

Recomendaciones

- Evitá salir si no es necesario.

- Retirá o asegurá objetos que puedan desplazarse (macetas, sillas, toldos).

- Mantenete alejado de puertas y ventanas.

- No te refugies bajo marquesinas, carteles, árboles o postes.

- Circulá con precaución.