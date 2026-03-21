Arrestaron a una mujer por desobedecer una orden judicial

Una mujer fue aprehendida en las últimas horas luego que desobedeciera una orden de restricción e ingresara a la vivienda de su expareja, informaron fuentes oficiales.

Desde el Comando de Patrulla señalaron que el procedimiento se produjo poco antes de la medianoche, en Los Naranjos al 2.200.

En el sitio los efectivos arrestaron a la imputada, de 36 años de edad e identificada como Gloria Benítez, quien, según mencionaron, accedió a la propiedad sin el consentimiento del propietario.

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También se determinó que sobre la mujer pesaba una prohibición de acercamiento vigente a su expareja, por lo que fue arrestada por el delito de desobediencia y violación de domicilio.

La imputada, quien de acuerdo a lo informado posee antecedentes, fue trasladada a una dependencia policial y puesta a disposición de la fiscalía de flagrancia.