Boca y Ferro, con bahienses, marcan el contraste de la Liga Nacional

El bahiense ayer no jugó por una sobrecarga muscular. Hoy cumple 37 años. Foto: La Liga Contenidos.

Ferro Carril Oeste, con el bahiense Jano Martínez y el pringlense Valentín Bettiga, sufrió este sábado la cuarta derrota consecutiva en la Liga Nacional de básquetbol.

En condición de visitante el Verde cedió frente a San Martín de Corrientes (12º) por 71 a 65 y cayó al 5º lugar de las posiciones. Es decir, salió de zona de clasificación directa a cuartos de final.

En el elenco porteño tuvo una buena participación individual Jano Martínez, con un aporte de 10 puntos 4 asistencias, 6 rebotes y 3 recuperos (también tuvo 3 pérdidas) en 28m26s.

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Lo mismo para el alero Valentín Bettiga, quien fue uno de los máximos goleadores con 11 tantos, 6 rebotes, 2 asistencias (4 pérdidas) en 28m03s.

En San Martín el goleador fue Franco Méndez (18 tantos).

Este resultado se ubica en un contexto de racha adversa para Ferro, que en lo que va de marzo ganó uno de seis encuentros.

Por el contrario otro de los participantes históricos del certamen, Boca Juniors, transita su mejor pasaje ya que anoche le ganó a Atenas por 80-71 y encadenó la séptima victoria seguida.

En el xeneize no participó Lucas Faggiano por una sobrecarga muscular. El base cumple este sábado 37 años.

En Boca encabezó el goleo el estadounidense Michael Smith (12). Los dirigidos por Nicolás Casalánguida subieron al 7º y se mantienen con chances de acceder a cuartos de final en forma directa.

En cambio Atenas lucha por evitar el playoffs permanencia ante Argentino de Junín (19º, con 6 ganados y 22 derrotas). El elenco cordobés está 18º con 9 triunfos y 19 caídas.

Duelo de bahienses

También ayer y en la parte superior de la tabla, Oberá TC (2º) se quedó con una victoria clave ante Independiente de Oliva (4º) al ganarle 104 a 96 en tiempo suplementario.

En el cierre del tiempo regular los árbitros anularon un doble del estadounidense Daviyon Drepper (figura local, con 33 puntos) que le pudo haber dado el éxito por anticipado a los misioneros, que ahora suman 19 triunfos y 10 derrotas.

Se verificó que el lanzamiento de Dreper sobre la chicharra había sido fuera de tiempo, por lo que el cotejo quedó igualado en 87.

En el ganador participó el bahiense Alejo Azpilicueta, quien jugó 13m02s en los que cerró su planilla con 3 puntos, 4 rebotes y una pérdida.

En la visita el bahiense Valentín Duvanced participó 12m37s en los que metió 4 puntos y bajó 3 rebotes.

Quimsa, con Ruesga

Quimsa (Santiago del Estero), líder de la Liga Nacional con 19 ganados y 10 derrotas, visitará este sábado a Argentino (Junín) a las 21.

En los santiagueños participan los bahienses Fausto Ruesga en el plantel mayor y Enzo Roth en juveniles.