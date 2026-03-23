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Fórmula 1.

Horarios de actividades y próxima carrera de Franco Colapinto

Se viene la tercera fecha del calendario con el GP de Japón, el próximo domingo 29.

Foto: Alpine.

La Fórmula 1 inicia esta semana su actividad en Japón, donde el próximo domingo se llevará a cabo la tercera carrera de la temporada 2026 en el circuito de Suzuka.

La largada, en horario de nuestro país, se producirá a las 2. La pista tiene una extensión de 5,8 kilómetros y habitualmente se corren 53 vueltas.

Para los fanáticos de la F1 en nuestro país existe mucha expectativa por volver a ver en acción a Franco Colapinto, luego de haber conseguido el 10º lugar en el pasado GP de China.

 

La agenda en Japón comenzará -con horarios de nuestro país- el jueves venidero con las prácticas libres 1 previstas a las 23.30, mientras que la segunda tanda de entrenamientos va en la madrugada del viernes (3).

La tercera y última práctica libre se podrá ver el viernes 23.30, mientras que el sábado 28 se disputará la clasificación a las 3.

Como indicamos, la carrera se llevará a cabo el próximo domingo 29 con largada a las 2.

Será televisada por Fox Sports y Disney+.

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