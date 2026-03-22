"Es un exceso total": el padre de la abogada detenida en Brasil criticó la posible pena de 15 años

El padre de la abogada argentina detenida en Brasil, Mariano Páez, brindó declaraciones a Radio Rivadavia en la antesala de una instancia clave en la causa judicial que involucra a su hija, Agostina, acusada de racismo. Según precisó, este martes tendrá lugar "una audiencia para que se defiendan las partes, donde se definirá si inicia o no el juicio". La imputada enfrenta una posible condena de hasta 15 años de prisión.

En relación con esa eventual pena, el hombre consideró que "es un exceso total y desproporcionado los 15 años". Además, describió el estado emocional de la joven: "Está muy arrepentida y angustiada, está deprimida con psicólogo y psiquiatra vía Zoom, es una situación muy angustiante para toda la familia".

El entrevistado también se refirió a la estrategia legal y señaló que su hija "en todo momento quería dar disculpas públicas y su abogado no la dejaba, ahora hubo un cambio de abogado y de estrategia".

Respecto del acompañamiento institucional y los costos derivados del proceso, afirmó: "Con los gastos estoy corriendo yo con fondos propios, sin la ayuda de nadie. El consulado me habla pero me dicen que no pueden hacer nada desde ahí, que no pueden intervenir en la justicia de Brasil, ellos se limitan a acompañarnos". Y añadió: "Los gastos son muchos".

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En cuanto a las prioridades familiares, expresó: "Queremos que ella vuelva a Santiago del Estero, lo demás no me preocupa para nada, lo que me preocupa es su salud mental, todo lo demás es secundario". En esa línea, sostuvo que "ha habido mucho ensañamiento con ella en Río de Janeiro y otros lugares turísticos de Brasil".

Durante la entrevista, Páez insistió en el arrepentimiento de su hija: "Desde el primer día estoy en contacto con ella, ella siempre estuvo arrepentida, ella aceptó que estuvo mal, pero tampoco dimensionó lo que podía pasar". Asimismo, aclaró: "No nos interesa hacer juicio al Estado de Brasil ni nada de eso".

El hombre manifestó su inquietud por el tratamiento del caso y deslizó: "El daño ya está hecho y las disculpas ya están pedidas, no puedo entender por qué el ensañamiento con Agostina, no pertenecemos a la política ni nada de eso, no sé a qué se debe tanta saña con ella". En ese sentido, planteó su mayor temor: "No sé si quieren dar un ejemplo con ella, no lo puedo digerir, vamos a esperar que salga de todo esto".

También hizo referencia al impacto familiar: "La hermana la está pasando mal, no quiere prender la tele para no ver nada del caso de la hermana".

Sobre el episodio que derivó en la denuncia, explicó: "La discusión había empezado adentro porque le habían cobrado dos veces la consumición, no es la primera vez que pasa eso en el bar". Y agregó que, antes de la reacción de la joven, "el empleado le hizo un gesto agarrándose los genitales".

Por último, reiteró su deseo de que la acusada pueda regresar al país mientras avanza el expediente: "Yo no quisiera que espere el juicio en Brasil, está muy desgastada mentalmente, me gustaría que la traigan y se continúe el juicio acá en Argentina". (NA)