Video: tuvo final accidentado la persecución de dos menores en moto

Dos jóvenes de 16 años (un hombre y una mujer) que iban en moto el sábado a la noche y escaparon de un control policial de rutina, en la avenida Alem al 2.500, terminaron cayendo del vehículo y fueron reducidos.

El accidentado final del procedimiento, a cargo de la Policía Local, se produjo frente a un negocio de Zelarrayán al 2.600, cuyas cámaras de seguridad captaron el momento.

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Luego de recorrer varias calles a contramano, la moto subió a la vereda, pero el joven conductor no pudo esquivar un canasto de basura y la chica terminó cayendo del vehículo.

Si bien el registro fílmico marca el horario de las 17, el operativo se produjo sobre las 22, cuando los encargados del local estaban cerrando al público.

Los menores -no identificados por razones legales- circulaban en una moto Honda Wave 110, patente A255NHH, que quedó secuestrada por falta de documentación, con intervención del juzgado de faltas municipal.

La menor fue trasladada preventivamente al hospital Municipal, con algunos golpes y su acompañante fue conducido a la comisaría Séptima, donde fue retirado por sus padres.