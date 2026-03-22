Los italianos votan para decidir si apoyan la reforma judicial que impulsa Giorgia Meloni

Los italianos concluyeron hoy la primera de las dos jornadas en las que están convocados a las urnas para pronunciarse sobre la reforma constitucional de la Justicia que impulsa el Gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni.

La reforma pretende introducir la separación de carreras entre jueces y fiscales, la creación de dos Consejos Superiores de la Magistratura y un nuevo Alto Tribunal disciplinario.

Las urnas cerraron a las 19 (hora de Argentina) y mañana, lunes, funcionarán desde las 7 de la mañana y hasta las 15 (las 11 de la Argentina). El aumento de la afluencia a las urnas que hoy llegó al 38,9 %, sugiere que la votación tendría consecuencias políticas relevantes, según fuentes oficiales italianas.

El porcentaje a esa hora supera en casi diez puntos la participación registrada a la misma hora en el referéndum de 2020 sobre la reducción de parlamentarios (29,7 %), otra consulta constitucional que se desarrolló también en domingo y lunes y sin quórum.

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Se trata de la mayor participación registrada en lo que va del siglo en un referéndum de dos días de votación, por lo que muchos analistas consideran que será un test sobre la gestión de Meloni.

Los electores deben decidir si aprueban o rechazan una ley de revisión de la Constitución ya aprobada por el Parlamento, que afecta a siete artículos (87, 102, 104, 105, 106, 107 y 110 de la Constitución).

En el colegio electoral se entregará una única papeleta en la que se podrá elegir entre dos opciones: Sí (apoyo ante la reforma) o No (rechazo de la reforma).

Se trata de un referéndum de carácter confirmatorio, por lo que no es necesaria una mayoría especial para que resulte válido, y se impondrá la decisión que obtenga un número más alto de votos. (NA)