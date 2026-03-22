Feriado XXL: qué pasará con los comercios y los servicios municipales en Bahía Blanca

Mañana y el martes 24 de marzo, jornada no laborable y feriado nacional, correspondientemente, los distintos servicios que funcionan en la ciudad sufrirán algunos cambios.

Según se informó desde el Municipio de Bahía Blanca, en el caso del transporte público las distintas líneas circularán el lunes con horarios de sábado y el martes con la frecuencia establecida para cada domingo. Las consultas se pueden efectuar en gpsbahia.com.ar.

En cuanto a la recolección de residuos, se brindará con normalidad, conforme al cronograma establecido.

Respecto del área de la salud, en el Hospital Municipal, de 8 a 19 funcionarán los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría. En tanto, el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

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En el cementerio, la administración trabajará con atención al público de 7 a 12. El horario de visita será el habitual: de 8 a 17. Estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad).

Asimismo, no se cobrará el estacionamiento medido y pago, aunque sí se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar. Las dependencias municipales no tendrán atención al público.

En cuanto a la actividad comercial, un relevamiento llevado a cabo por la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, junto con la Cámara de Comercio, remarca que este lunes se verá un poco restringida la actividad, aunque la mayoría de los consultados expresó que abrirá su negocio en la jornada del martes.