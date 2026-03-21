Tornquist: apenas 38 viviendas para 405 familias anotadas

El municipio de Tornquist anunció que el 27 de este mes efectuará el sorteo público para la selección de adjudicatarios de las 38 viviendas que se construyeron en la ciudad cabecera con fondos provinciales. La expectativa es enorme: según se publicó en el decreto correspondiente, hay nada menos que 405 familias anotadas para participar del acto.

El hecho de que las unidades a sortear apenas cubren el 9,4% de la demanda es una muestra más del enorme déficit habitacional que sufre no sólo el distrito serrano, sino todos los partidos de la región.

El sorteo se hará a las 10 del próximo viernes en el Polideportivo Mario Gandini del Automoto Club (avendia Lavalle 101).

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"La convocatoria a la jornada se realiza mediante el decreto N° 347/26, y los candidatos a adjudicatarios serán debidamente notificados para la cita en el transcurso de los próximos días, donde se les designará el número correspondiente", informó el municipio.

También se aclaró que ser beneficiado en el sorteo "no implica la automática adjudicación", ya que después se deberá abrir una instancia en la que se analizará en forma exhaustiva la situación del grupo familiar y la documentación presentada ante el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y las diferentes dependencias intervinientes de la Municipalidad de Tornquist.

Por consultas -se indicó- los interesados deben acercarse a la Mesa de Entradas del Palacio Municipal (Sarmiento 53) o a la subsecretaría de Desarrollo Social (Moreno 5), de lunes a viernes, de 8 a 14.

La entrega de las viviendas había sido anunciada para abril por la intendenta Estefanía Bordoni a inicios de mes.

En enero se había abierto el registro para los aspirantes, el cual se extendió durante tres semanas. Para garantizar la transparencia del proceso, la comuna estableció que la modalidad de anotación sea únicamente presencial en la sede de la Subsecretaría de Desarrollo Social.

Esas viviendas están orientadas a familias con arraigo en la localidad. Entre los requisitos principales, se destacó la necesidad de contar con una residencia mínima de 10 años en el partido y 5 años consecutivos en la localidad de Tornquist. Además, los ingresos mensuales del grupo familiar no pueden exceder los 12 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM).

Otros puntos fundamentales para postularse eran estar inscripto en el Registro Único Permanente de Demanda Habitacional, no poseer bienes inmuebles ni haber sido beneficiario previo de planes estatales, ser mayor de 18 años y ciudadano argentino (nativo o por opción) y no figurar en el registro de deudores alimentarios morosos.

Todos estos requisitos, más los indicados en normas complementarias, serán verificados una vez que los adjudicatarios sean elegidos en el sorteo público.

"Quienes resulten favorecidos en esta instancia serán sometidos a un riguroso estudio socio-económico para verificar la veracidad de los datos declarados antes de la adjudicación definitiva de las unidades", se indicó.

Las viviendas a inaugurar habían sido comprometidas por el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, durante un acto de entrega de 29 casas que efectuó en Tornquist en mayo de 2024, en aquella oportunidad junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y al intendente Sergio Bordoni, padre de la actual jefa comunal.

“Entregamos estas casas y ya realizamos el primer desembolso para construir 38 más en Tornquist porque lo único que nos guía es la Constitución Nacional que establece que la vivienda es un derecho”, había agregado.

“Acceder a la vivienda propia es concretar un sueño: no solo genera puestos de trabajo, sino que nos dignifica, nos da libertad y nos abre la posibilidad de un futuro mejor”, había añadido, por su parte, la ministra Batakis.

La obra comenzó en septiembre de ese año, en lotes ubicados en calle Excombatientes de Malvinas, entre Rawson y 12 de Octubre y avenida General Paz e Italia, en la ampliación de la planta urbana al sur de la ciudad cabecera.

Los trabajos fueron llevads adelante por la empresa Grupo Marco SA, a través del Programa Bonaerense II–Solidaridad con Municipios, financiado por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.

El 70 % de las casas, que poseen unos de 60 metros cuadrados, tendrá como beneficiarios a afiliados al Sindicato de Trabajadores Municipales de Tornquist (STMT), mientras que el porcentaje restante será destinado a vecinos de la comunidad.