Torneo Apertura: Huracán y Sporting abren la fecha y van en busca de la recuperación

Con un sólo partido se pondrá en marcha hoy la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga del Sur Jorge Luis Dambolena, que continuará mañana y el lunes y terminará el martes.

Por la primera división "A", esta tarde se medirán Huracán de Ingeniero White y Sporting de Punta Alta.

El partido se jugará en cancha de Sansinena, ya que el Globo se encuentra remodelando su estadio, desde las 16 y sin público visitante.

El árbitro principal en el Luis Molina será Leopoldo Gorosito.

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Ambos equipos irán en busca de la recuperación, luego de tropezar en el debut el pasado domingo.

Huracán cayó ante Libertad como visitante (3 a 1) y Sporting cedió ante La Armonía (2 a 1) en su cancha.

*Cómo sigue

La segunda programación en la "A" continuará mañana con dos partidos.

En el Hermanos Francani, se dará el único duelo de ganadores, cuando La Armonía reciba a Villa Mitre. Dirigirá Juan Aispuro.

Mientras que en el Gustavo Novoa cruzarán San Francisco y Libertad con arbitraje de Lucas De Dios.

La fecha terminará el martes, cuando se midan Bella Vista y Liniers en La Loma, con contralor de Juan Vega.

En la primera división "B", en tanto, mañana cruzarán Rosario y Pacífico de Bahía (dirigirá Ariel Turcuman) y Pacífico de Cabildo y Dublin (Raúl Kerman).

El lunes, en tanto, Olimpo y Tiro Federal jugarán en el Roberto Carminatti con arbitraje de Franco Yatzky.

Por último, también el martes, Sansinena y Comercial cruzarán en el Luis Molina. Dirigirá Facundo Altuna.

Todos los partidos de la fecha comenzarán a las 16.