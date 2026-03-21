Torneo Apertura: Huracán y Sporting abren la fecha y van en busca de la recuperación
Se miden en cancha de Sansinena, sin público visitante.
Con un sólo partido se pondrá en marcha hoy la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga del Sur Jorge Luis Dambolena, que continuará mañana y el lunes y terminará el martes.
Por la primera división "A", esta tarde se medirán Huracán de Ingeniero White y Sporting de Punta Alta.
El partido se jugará en cancha de Sansinena, ya que el Globo se encuentra remodelando su estadio, desde las 16 y sin público visitante.
El árbitro principal en el Luis Molina será Leopoldo Gorosito.
Ambos equipos irán en busca de la recuperación, luego de tropezar en el debut el pasado domingo.
Huracán cayó ante Libertad como visitante (3 a 1) y Sporting cedió ante La Armonía (2 a 1) en su cancha.
*Cómo sigue
La segunda programación en la "A" continuará mañana con dos partidos.
En el Hermanos Francani, se dará el único duelo de ganadores, cuando La Armonía reciba a Villa Mitre. Dirigirá Juan Aispuro.
Mientras que en el Gustavo Novoa cruzarán San Francisco y Libertad con arbitraje de Lucas De Dios.
La fecha terminará el martes, cuando se midan Bella Vista y Liniers en La Loma, con contralor de Juan Vega.
En la primera división "B", en tanto, mañana cruzarán Rosario y Pacífico de Bahía (dirigirá Ariel Turcuman) y Pacífico de Cabildo y Dublin (Raúl Kerman).
El lunes, en tanto, Olimpo y Tiro Federal jugarán en el Roberto Carminatti con arbitraje de Franco Yatzky.
Por último, también el martes, Sansinena y Comercial cruzarán en el Luis Molina. Dirigirá Facundo Altuna.
Todos los partidos de la fecha comenzarán a las 16.