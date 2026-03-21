Pablo Gómez: "Con la ausencia de ABSA nos sentimos insultados. La misma empresa propuso la reunión a la que no fue"

La primera reunión de la Mesa de Gestión del Agua se llevó a cabo en el Concejo Deliberante con la ausencia de los representantes de la empresa concesionaria, "que resultaba fundamental si se tenía la idea de avanzar en la búsqueda de soluciones en cuanto al servicio esencial", dijo el presidente del cuerpo deliberativo, Pablo Gómez (La Libertad Avanza).

"Vinieron muchos vecinos, un integrante por barrio, concejales y dos funcionarios del Ejecutivo. Lamentablemente, faltó una de las patas claves de esta mesa y fue ABSA, y también alguien de la Secretaría de Recursos Hídricos", indicó.

"Pero lo que más nos dolió .continuó el edil. fue la falta de interés de ABSA por la Mesa del Agua de Coronel Rosales. Entiendo que no es una empresa modelo y, por el contrario, deja mucho que desear. Insulta a los vecinos de esta manera, faltando a algo que sus propios representantes propusieron. Muy triste lo que sucedió".

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Más allá de esa situación, mencionó que se dieron a conocer las obras que se están llevando adelante, mediante la secretaria de Obras del Municipio. "Pero acá la que debería haber estado presente, para hablar de las deficiencias, es ABSA".

"Sabemos muy bien, porque lo anunció el intendente Aristimuño en la apertura de sesiones del CD, las obras que se están haciendo en materia hídrica y cloacal, y la secretaria de Obras lo repitió frente a los vecinos. Todo muy lindo, las explicaciones y todo, pero acá faltó ABSA, que es la empresa que le está fallando a todo el distrito", insistió el concejal libertario.

Sostuvo que se redactó un documento para luego sacar algunas conclusiones y tomar acciones al respecto, además de proponer una nueva reunión para el mes entrante.

"Tengo que insistir en esto. La Mesa del Agua la propone la Provincia, con Recursos Hídricos y ABSA, y ellos no vienen. Entonces, vamos a iniciar otro tipo de acciones porque nos sentimos insultados como rosaleños".

"No será la primera vez, pero voy a encabezar en esta ocasión las acciones legales contra esta empresa, que más que empresa es un esquema ponzi porque la verdad es que no está cumpliendo con el contrato fundacional. Está estafando a los vecinos rosaleños y a las pruebas me remito. Por ejemplo, ahora anunciaron el aumento de la factura, pero por un servicio que no se presta. La estafa es en todos los niveles: en el servicio, en la factura y encima tienen el descaro de no asistir a la reunión que ellos mismos propusieron", expuso Gómez.

Y siguió: "La empresa está estafando a la comunidad. Creo que las acciones legales irán en ese sentido. No se puede pagar un servicio que no se recibe. De hecho, hay gente que no tiene medidor y le cobran una factura. ¿En base a qué le cobran entonces? No hablamos desde el desconocimento, esto lo tenemos totalmente detectado".

"Si la empresa no quiere, no sabe o no puede brindar un servicio a Coronel Rosales, se tendrá que cambiar el proveedor o municipalizar la prestación. ABSA nos está robando a todos. Yo no soy del Departamento Ejecutivo y no sé si municipalizarlo es factible. Lo que sí sé es que cualquier cosa será mejor a lo que tenemos hoy", destacó el titular del CD.

"Sabemos que el vecino necesitaba las respuestas ayer. Pero alguien tiene que hacerse cargo de esto que estamos viviendo. Es verdad que la solución tiene que ser inmediata. El vecino no puede esperar. El Ejecutivo debe tomar cuenta esto porque ABSA nos está haciendo un daño de gran envergadura a todos los rosaleños. Nos merecemos una mejor calidad de vida. Y eso se lo pedimos al gobierno municipal que está en ese lugar por elección de los vecinos", remarcó Gómez.