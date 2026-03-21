Petróleo a la baja e inflación y tasas en alza

El economista Gustavo Neffa se refirió a la escalada del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán y pronosticó que para el lunes próximo el petróleo va a registrar una merma en su precio.

“El lunes vas a tener una baja en el petróleo y una suba en las bolsas mundiales”, adelantó en declaraciones radiales. En ese sentido, el director de Research for Traders explicó los detalles por los que cederá el Brent, que sirve como referencia mundial.

“Van a bajar los precios con el ataque a centros de gas en Medio Oriente. Lo único malo es que deja secuelas en las ofertas”, adelantó Neffa.

En otro tramo afirmó que el presidente norteamericano, Donald Trump, esperó al cierre de los mercados futuros y anunciar medida sobre los bombardeos, otra de las razones por las que el precio del barril va a bajar.

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A pesar de eso, sostuvo que “el mundo quedó golpeado en la oferta” y el precio del petróleo “va a quedar sostenido por mucho tiempo”. También adelantó que para fines del 2026 su precio va a ser inferior a los US$100.

Con respecto a la Argentina, Neffa indicó que el país “se va a beneficiar” y afirmó que este año será recordado como “uno de los mejores de intercambio comercial”.

“El REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) estimó que el superávit comercial sea de US$12.500 millones. Yo lo estimo en US$15.000 o US$16.000 millones, y para el año que viene superior a los US$21.000 millones. Estamos bendecidos”.

Sin embargo, en el lado financiero el panorama no es positivo: “Se complica más ya que el riesgo país sube”.

“Para salir al mercado de deuda tenes que estar en una zona de 400 puntos, que es lo que hizo Ecuador”, manifestó.

Respecto a la inflación y la relación con el conflicto bélico, el economista sostuvo que las expectativas “se dispararon” a más de 5% a un año al igual que las tasas de interés. Explicó que “ a mayor inflación, mayor es la tasa de interés”.

“La expectativa de inflación y tasa de interés están en alza, y eso es destructivo para el mercado de capitales. Que no se baje la tasa de interés es un freno para la economía mundial”. (N/A)