El dólar bajó y la brecha con el techo de la banda alcanzó un máximo en 9 meses: qué pasó en Bahía

El dólar oficial se mantuvo este viernes por debajo de los $1.400 en la City porteña, retomando la tendencia bajista vista en la última semana de febrero.

En la semana, la divisa estadounidense retrocedió $9,50 y la distancia con el techo de la banda quebró un nuevo máximo en lo que va de 2026.

En Bahía Blanca el cierre fue de 1.367,11 pesos para la compra (-$2,04) y 1.418,91 pesos para la venta (-$ 2,24), con una variación de -0,16% y un spread de 51,81 pesos.

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El blue, por su parte, el cierre en Bahía de este viernes ubicó al dólar en 1.413 pesos para la venta (retrocedió 5 pesos) y 1.440 pesos para la venta (-$5), con una variación negativa de 0,35% y un spread de 27 pesos.

El tipo de cambio mayorista bajó $4 y cerró en $1.390,50.

Con este nivel, la cotización se posicionó a 17,8% del techo de la banda cambiaria, que este viernes se ubicó en $1.638,52. Se trata del nivel más alto desde el 30 de junio de 2025, cuando tocó el 19,2%.

A nivel minorista, el dólar se vendió a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA) y en la semana cedió $5.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.839,50.

Por otro lado, el dólar MEP opera a $1.420,76, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.472,20.

El dólar blue cede a $1.420 para la venta, aunque en la semana acumula un alza de $5 y, de mantenerse, marcaría su primer avance en un mes, según un relevamiento en las cuevas de la city.

Pese a que el Banco Central continúa su racha compradora las reservas continúan cayendo. El jueves, adquirió u$s132 millones, pero aun así las reservas brutas hundieron u$s793 millones. En lo que va de la semana, acumulan un rojo de u$s1.957 millones.

El riesgo país, en tanto, se ubicó en 602 puntos, con una variación de +21.