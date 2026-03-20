Allanan la AFA en busca de documentación vinculada a negocios con la empresa de Faroni

El juez federal Adrián González Charvay ordenó este viernes nuevos allanamientos en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), en búsqueda de información contable de la empresa TourProdEnter, del empresario Javier Faroni.

Los operativos se llevan adelante en las sedes de la AFA de la calle Viamonte, en Capital Federal, y en el predio ubicado en Ezeiza.

Esta investigación comenzó a cargo del juez Luis Armella, a quién González Charvay le pidió el expediente días atrás, y la hipótesis principal es que la compañía administró US$260 millones de la AFA en el exterior, y que habría desviado al menos US$42 millones a un grupo de compañías presuntamente falsas. La empresa fue inscripta en Miami por Erica Gillette, esposa de Faroni.

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Las maniobras se habrían canalizado por medio de contratos de explotación de derechos de la Selección con empresas radicadas en distintos países, firmados por la conducción de la AFA, con Claudio “Chiqui” Tapia a la cabeza y su Tesorero y mano derecha, Pablo Toviggino.

El circuito financiero bajo análisis habría administrado cerca de US$300 millones en el exterior, provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos de la selección argentina, canalizados a través de TourProdEnter LLC.

Cuando comenzó la investigación, la AFA publicó un extenso comunicado titulado “La única verdad es la realidad”, en el que salió a responder las filtraciones y cuestionamientos sobre los pagos de comisiones a la empresa de Faroni.

En ese texto, la entidad justificó el pago de 30 % de comisión por los contratos obtenidos fuera del país y sostuvo que, desde 2017, la actual conducción logró revertir acuerdos históricamente desfavorables para la AFA. (TN)