¿Premio de consuelo? España confirmó amistoso contra Egipto

La selección española de fútbol jugará un partido amistoso ante Egipto el próximo martes 31, al caerse la disputa de la Finalissima frente al seleccionado argentino.

El partido se llevará a cabo en el RCDE Stadium de Barcelona, según informó hoy la Real Federación Española de Futbol.

Tras varias jornadas tratando de resolver trámites burocráticos, estos se solucionaron y el organismo federativo pudo cerrar el segundo encuentro del cuadro de Luis de la Fuente en esta ventana de partidos internacionales de marzo.

Esto a raíz de que se suspendieran los compromisos previstos en Catar, la Finalissima ante Argentina en Lusail y el choque ante los Faraones en la capital del país asiático a causa de la situación existente en Oriente Medio.