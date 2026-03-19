Reconocieron a enfermeras del Hospital Naval durante la guerra de Malvinas

El Municipio de Coronel Rosales distinguió ayer a las integrantes de la Asociación de Enfermeras Civiles por Malvinas 1982, por su labor en el Hospital Naval Puerto Belgrano durante la guerra.

"Es una caricia al alma, la mayoría de las enfermeras estamos en Punta Alta. Como mujer y como profesional de la salud, este reconocimiento es muy importante", contó Lilian Gómez, presidenta de la asociación.

El acto, encabezado por intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño, se realizó en el hall del Teatro Colón, en el marco del Mes de la Mujer.

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"Son mujeres que forman parte de nuestra historia, con un compromiso silencioso, valiente y profundamente humano; mujeres que estuvieron ahí cuando más se las necesitó, cuidando la vida en uno de los momentos más difíciles que atravesó nuestro país", expresó el jefe comunal.

Agregó que el reconocimiento es también una forma de "valorar ese trabajo muchas veces invisible, pero fundamental, que dejaron como huella para siempre".

Durante el acto, se anunció la firma de un convenio mediante el cual el Municipio cede en carácter de préstamo una de las oficinas del exsanatorio ubicado en Urquiza 11, "para que la asociación pueda contar con un espacio propio donde desarrollar sus tareas, reuniones y actividades sociales".

"Acompañar y fortalecer a quienes son parte de nuestra historia también es una forma de construir presente y futuro", agregó.