Javier Milei en Tucumán: duro ataque al legado de Alberto Fernández antes de su viaje a Hungría

El Presidente Javier Milei cerró esta noche el Foro Económico del NOA (Fenoa) que se realizó en San Miguel de Tucumán, antes de viajar a Hungría, y criticó la gestión de Alberto Fernández.

"Es increíble que esos caraduras que dejaron la (inflación) mayorista en 54% mensual, que anualizado da 17.000% vengan y se quejen si tenemos 1% mensual, que es 13% anual", exclamó acerca de los precios mayoristas.

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Por otra parte, Milei viajará en las próximas horas y mantendrá un encuentro a solas con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, durante su viaje a Budapest para participar de la CPAC.

En el Ejecutivo confirman que la reunión está prevista, pero faltan terminar de definir detalles de la agenda oficial.

La decisión forma parte de la estrategia internacional del presidente de profundizar vínculos con referentes de la nueva derecha global.

El viaje coincide con una nueva edición de la CPAC local, cuya organización anunció oficialmente que el evento se realizará el 21 de marzo de 2026 y que Orbán volverá a abrir la conferencia.

En la Casa Rosada explican que el encuentro apunta a reforzar la alianza geopolítica entre la Argentina y Hungría, en una relación que el oficialismo busca leer en clave ideológica, pero también de posicionamiento internacional.

En el entorno del jefe de Estado destacan la sintonía personal con Orbán y remarcan que el cara a cara servirá para darle volumen político a un vínculo que hasta ahora se había expresado sobre todo en gestos públicos.

La relación entre Milei y Orbán tuvo una señal visible semanas atrás, cuando ambos participaron del encuentro inaugural del Consejo de la Paz en Washington.

En Balcarce 50 toman esa postal como antecedente directo del acercamiento actual y como un indicio de una relación política que el oficialismo busca consolidar en esta nueva escala del primer mandatario.

La CPAC de Hungría se presenta como la quinta edición del foro en ese país y funciona como una cumbre de dirigentes conservadores de alcance global. Orbán tendrá un rol central como anfitrión, en un evento que el oficialismo argentino lee como una vidriera para profundizar contactos con aliados ideológicos y reforzar el perfil internacional de Milei.

El viaje se suma a una secuencia intensa de actividad exterior del Presidente. Hungría será una nueva escala después de sus recientes pasos por Estados Unidos y España, en una agenda que el oficialismo usa para fortalecer la proyección internacional del mandatario y su inserción en espacios alineados con el trumpismo y las derechas europeas.

El primer ministro húngaro es uno de los principales aliados de Donald Trump en Europa y una figura de peso dentro del universo conservador continental. En ese marco, la reunión buscada por Milei funciona como una señal de alineamiento.

El jefe de Estado viajará acompañado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. Orbán llegará además a la cumbre en medio del proceso electoral húngaro. El 12 de abril de 2026 habrá elecciones parlamentarias para definir los 199 miembros de la Asamblea Nacional.

Cavernícolas y mandriles

En un momento del discurso, Milei cuestionó a "los cavernícolas", "a los mandriles" y a los keynesianos por fomentar el consumo.

"Fomentar el consumo, en detrimento del ahorro lo que hace es reventar el crecimiento económico", aseguró. Y añadió: "Por eso estos salvajes nos dejaron 15 por ciento de déficit fiscal en términos del PBI".

Por otro lado, el Presidente afirmó que "su administración trabaja intensamente para que el W2023 haya sido el último período de la historia en el que estuvieron en el gobierno".

También mencionó que, desde su visión, en un trabajo con el ex jefe de asesores Demian Reidel, hay distintos equilibrios en la economía pero que siempre se pondera el trabajo.

Y dijo que la película “Home Argentum” trata sobre el empleo.

“El que la hizo la vio”, señalando una escena particular del filme.

Bajo el lema "La hora de las provincias", el foco de la actividad organizada por la Fundación Federalismo y Libertad fue el avance de agendas de desregulación y modernización institucional a nivel provincial.

Además, se buscó analizar herramientas concretas para mejorar la competitividad, atraer inversiones, fortalecer economías locales y promover reformas orientadas al crecimiento sostenible. (Fuentes: TN y NA).