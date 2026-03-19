Violento ataque en Tres Arroyos: un joven herido de bala y un detenido tras un rápido operativo

Un grave episodio de violencia sacudió esta tarde a la ciudad de Tres Arroyos cuando un joven de 26 años fue baleado en plena vía pública tras una discusión y el presunto agresor fue capturado pocas horas después con el arma del crimen en su poder.

El hecho ocurrió alrededor de las 14 en calle Derqui al 200. Tras un llamado de alerta al 911, personal de la comisaría Primera se desplazó al lugar, donde hallaron a Raúl Andrés Therkelsen (26) con una herida de arma de fuego en la zona del tórax.

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Mientras recibía las primeras asistencias antes de ser trasladado de urgencia al Hospital Pirovano, la víctima logró identificar a su atacante. Según el testimonio de Therkelsen, la agresión se produjo tras una fuerte disputa vinculada a conflictos personales de larga data.

Los efectivos iniciaron de inmediato un rastrillaje por la zona que permitió dar con el paradero del sospechoso, identificado como Leonardo Aguirre (25).

Tras la aprehensión, la justicia autorizó una orden de registro domiciliario por necesidad y urgencia en la vivienda del imputado, ubicada en calle Mazzini al 400. En el lugar, la policía logró secuestrar: un revólver calibre 22, cuatro proyectiles del mismo calibre y una vaina servida.

El detenido quedó a disposición de la UFIJ N° 17, a cargo de Gabriel Iván Lopazzo. Se le imputan los delitos de Tentativa de Homicidio e infracción al Artículo 189 Bis del Código Penal (Portación ilegal de arma de fuego).